7年花2000萬元 91歲奶奶在景德鎮造瓷宮

余二妹與她建造的瓷宮，三層建築用了80噸瓷片。(取材自澎湃新聞／浙江共青團圖）

80歲的老人，早該是在家含飴弄孫的年紀。但在江西有位老婦人，她為了一圓夢想，花了7年時間、2000多萬人民幣(約314萬美元)積蓄，憑一己之力在陶瓷的故鄉景德鎮，造了一座華美的「瓷宮」。

這位老人叫做余二妹，1930年出生的她如今已經92歲高齡。她的瓷宮首先在2016年出現在導演 鄭海燕的紀錄片《余二妹的瓷宮》中，土樓造型，3層樓、120平方公尺的瓷宮綴滿了色彩繽紛的陶瓷嵌片、瓷器與瓷版畫。看過影片的網友都留下肯定的讚美，並表示一定要到現場看看。

余二妹與她建造的瓷宮。(取材自澎湃新聞／浙江共青團圖）

直到今天，周圍的人還想不明白，「你自己都住這麽破的環境，為什麽偏要傾盡所有在景德鎮造一座瓷宮？」為了了解余二妹的心情，共青團浙江省委引述了自媒體「藝非凡」的文章，講述了一個圓夢的故事。

1930年出生的余二妹，從12歲開始便跟著舅舅在陶瓷作坊學藝，由於肯學肯幹，吃苦耐勞，很快便掌握了從陶泥到畫坯等各項工藝。學成後，她在景德鎮打拚出自己的陶瓷廠，成了景德鎮有名的「女強人」。

80歲時一次天津之行，余二妹無意看到一座瓷房子，瞬間心裡一震。「景德鎮作為世界聞名的瓷都，竟然沒有一座像樣的瓷房子。人家（天津）也不跟瓷器打交道，為什麽人家要建一個瓷房子？」從那天起她就暗暗發誓，一定要建一座屬於景德鎮的瓷宮。

但這件「荒唐事」，遭到家人激烈反對。

首先，家裡沒那麽多錢，第二，都這麽大年紀了，出意外怎麽辦？即便家人阻撓，余二妹還是堅持要做，她心裡清楚，建造瓷宮，對她個人和景德鎮，都有意義。

從開始行動，到選址、設計，余二妹全都一人包辦，永定土樓照片就是瓷宮的設計圖，瓷宮建在新平村，因為這是景德鎮瓷器的源頭。

但資金問題給她帶來很大的壓力。2017年她告訴博客「雨窗樓」說，自己歷年來辦廠和出售部分藏品的積蓄有一千萬，老宅拆遷補償款有一千萬，她把這兩千萬全部拿出來蓋瓷宮，讓自己成了一個徹底的窮人。變賣金銀首飾和收藏後，最後連媽媽留給自己的房子也賣了，還借了一大筆外債。

余二妹的瓷宮裡，放置了瓷板畫。(取材自澎湃新聞／浙江共青團圖）

自己在景德鎮市區的老房子，由於年久失修成了危房，但余二妹卻捨不得花錢修。「我從來沒穿過好衣服，也沒吃過好的，50塊錢的衣服我都沒穿過，就是4、5塊錢，7、8塊錢」。

文章指出，整整7年時間，余二妹一個人住在工地邊的茅棚裡，終於等到瓷宮建成。瓷宮分3層，共120平方公尺，用了6萬件各類瓷器，以及重達80噸的碎瓷片。

瓷宮三層建築用了80噸瓷片。(取材自澎湃新聞／浙江共青團圖）

第一層是以青花為主的高溫 瓷，第二層是老茶花盤子，第三層則是古典粉彩顏色釉，景德鎮四大名瓷，均巧妙地融入其中。它不僅僅用陶瓷做裝飾，還用瓷器講故事，《紅樓夢》、《水滸傳》、《西遊記》、《三國演義》，四大名著的故事瓷板畫全在其中。此外還有100個中國歷代帝王瓷板畫，500羅漢瓷板畫等等。

余二妹笑著說：「我就是喜歡陶瓷，建了這個瓷宮，對個人，對這座城市，心願終於完成了。」實現心願後，也希望為養育自己的瓷都景德鎮，留下一點可供後人懷念的東西。