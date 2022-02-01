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浙男尋找姑蔑國 商朝玉戈帶路

中國新聞組／北京1日電
朱土生不停地尋找姑蔑國。（取材自都市快報）
朱土生不停地尋找姑蔑國。（取材自都市快報）

「古代的一個國家是現在的兩個鎮？」近3000年前的姑蔑國，在商周時期浙江省中西部、錢塘江中上游（古稱榖水、現叫衢江）的金衢盆地腹地誕生，城市可能位在今天的浙江省龍遊縣。為了尋找消失的姑蔑國，浙江63歲的朱土生幾十年的考古生涯至今仍未停止找尋。

光明日報報導，據現存先秦文獻記載，姑蔑是黃河流域的一個古老國族，經歷了源於華夏，由中原播遷東方、由夏而夷、由夷而夏，最終融入漢民族統一體的曲折歷程，並在先秦夷夏互動中扮演過重要角色。

2021年11月10日，在雲溪土墩墓群考古成果專家座談會上，面對這座西周時期規模最大、等級最高的王級大墓，專家們基本達成共識——浙江衢州市衢江區西周土墩墓群極有可能是「姑蔑國」王陵。中國社會科學院學部委員、中國考古學會理事長王巍認為，衢江西周土墩墓群是西周考古的重大發現，是百越考古的重要突破。

杭報集團旗下「橙柿互動」報導，在中國古代文獻中，能找到有關記載姑蔑的文字材料寥若晨星，而且近現代研究姑蔑文化的學者少之又少，而朱土生就是醉心於追尋姑蔑國的學者之一。

朱土生不停地尋找姑蔑國。（取材自都市快報）
朱土生不停地尋找姑蔑國。（取材自都市快報）

朱土生回憶年輕時剛進入文博系統，看了龍遊余紹宋編撰的《龍遊縣志》，他就開始關注姑蔑國這個神秘消失的國度。時間一晃，半輩子過去了，直到衢江西周高等級墓群的發現，才讓浙江的先秦考古史上記上重重的一筆。

朱土生1986年從核工業269大隊地質水文勘探工作，調入龍遊縣博物館從事野外考古。主持和參加發掘了龍遊境內古墓數百座，並在國家級、省級考古學術刊物上發表文章達10多篇。

據民國《龍遊縣志》所載，秦漢時稱太末縣，屬會稽郡，是個大縣。據此推測，姑蔑時的地盤，包括現今的浙江省衢州市全部、金華和浦江部分。還有蘭溪、建德、淳安、龍泉、遂昌、松陽、麗水及江西省上饒市部分縣市地區。

在一個淺層次生堆積層中被找到的一把玉戈，時代為商晚期，長47.2厘米，寬12.2...
在一個淺層次生堆積層中被找到的一把玉戈，時代為商晚期，長47.2厘米，寬12.2厘米。（取材自都市快報）

朱土生指出，姑蔑文化本質上是越文化，主要體現在印紋硬陶和原始瓷上，另外還具有姑蔑文化圈內的土著性。

1970年代至1980年代，衢州市文管會及龍遊縣博物館對東華山漢墓群，進行過多次考古發掘，同時也發掘了一批戰國墓。

幸運的是，他於1987年在一個淺層次生堆積層中找到了一把玉戈，時代為商晚期，長47.2厘米，寬12.2厘米。

玉戈用牙黃色玉磨製而成，屬於當時的禮器，是權利的象徵。玉戈擁有者非王者莫屬，推測有可能是姑蔑國君的遺物。

姑蔑國到底去了哪裡？朱土生老師認為，姑蔑民族本體屬於越族。至東漢晚期人口中，土著姑蔑仍有很大的比例。

此時他們大多住在山區，時稱山越。

1981年，浙江省長興博物館收到一件捐贈的銅印，為橋形紐方印，陰文篆書「姑蔑長印」，是一枚西漢時期姑蔑縣長官印。

姑蔑長印是怎樣流落長興的，尚不得而知。顯然在西漢初期，姑蔑人就有遠走他鄉闖蕩的傳統。該現象一直延續至唐宋元明清，姑蔑精神因此催生了名揚天下的龍遊商幫。

西漢瓷瓿上的九頭鳥紋，龍遊東華山出土。（取材自都市快報）
西漢瓷瓿上的九頭鳥紋，龍遊東華山出土。（取材自都市快報）

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