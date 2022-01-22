包裹可能攜病毒？ 北京籲民眾別網購

北京冬奧即將於2月4日登場，國務院副總理孫春蘭要求北京儘快遏制疫情擴散，確保北京冬奧順利舉辦。圖為裝置在北京街頭的冬奧和冬季帕運吉祥物。(中新社)

北京疫情 多點散發、威脅冬奧，由於包裹被指可能播毒，北京疾病預防控制中心副主任龐星火呼籲市民，盡量避免網購、代購境外及國內有病例報告地區的冷鏈食品。

北京日報報導，在20日疫情防控記者會上，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，目前北京疫情呈多點散發，Omicron變異株和Delta變異株並存，做好個人防護是阻斷疫情的有效手段。

龐星火呼籲北京市民，盡量避免網購、代購境外及國內有病例報告地區的冷鏈食品。如需購買，應到具備合法經營資質的正規市場或商超選購。採購時要做好正確佩戴口罩、保持手衛生等個人防護，避免直接接觸冷鏈食品。

北京市郵政管理局則要求，國際郵件快件處理場所每隔4小時必須全面消毒一次，相關用品用具一併落實消殺要求，交通運輸工具早晚至少各消毒一次。同時鼓勵企業外聘第三方專業消毒服務機構，對關鍵環節、重要區域實行精準消毒。進口國際郵件快件不得與其他郵件快件混合作業，對分揀、運輸等各流程各環節實施封閉管理。

北京市郵政管理局還規定，直接接觸進口國際郵件快件的從業人員核酸檢測 不得少於一周兩次，國際郵件快件入關時要按規定開展新冠病毒檢測監測。