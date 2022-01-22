B站百大UP主 王冰冰、三星堆金面具全上榜

網友「才疏學淺的才淺」用500克黃金純手工復原三星堆黃金面具。（取材自微博）

B站（嗶哩嗶哩）2021度百大UP主出爐了。UP主「才疏學淺的才淺」憑藉手工用黃金打造出三星 堆黃金面具的視頻勇奪「年度最佳作品」；而央視美女記者王冰冰則獲年度新人獎。

來源：YouTube

B站全程直播BILIBILI POWER UP 2021百大UP主盛典21日登場，王冰冰在獲獎後，在個人微博開心寫道：「我是吃花椒的喵醬，也是王冰冰。感謝嗶哩嗶哩和大家的肯定，年度新人獎不是重點，也不是終點，新的一年爭取不做大鴿子，繼續用影片記錄生活和工作裡的點滴小確幸。2022，一起加油！」

王冰冰一襲白裙領獎。（取材自微博）

王冰冰B站ID為「吃花椒的喵醬」，於2020年12月31日在B站發布了第一條影片，登榜當天全站排行榜第一，目前訪問量2399萬，總彈幕16.5萬。王冰冰現有505萬粉絲，共發布16段影片，總播放量1.1億，點讚數高達1381萬。

另據紅星新聞報導，B站百大UP主盛典21日綜合評選出年度百大UP主、年度新人獎、年度最佳作品、年度社會貢獻等多個獎項。食區UP主「盜月社食遇記」獲「年度最高人氣」獎；遊戲區UP主「青蓮又失利了」獲「年度黑馬UP主」獎；生活區UP主「導演 小策」打造的「廣場往事」系列獲「年度原創欄目」獎。而在2021年，憑藉手工用黃金打造出三星堆黃金面具的UP主「才疏學淺的才淺」，其「15天花20萬元用500克黃金敲數萬錘純手工打造三星堆黃金面具」視頻則獲得了「年度最佳作品」。

2021年3月20日，三星堆遺址祭祀區考古發掘中K5（5號坑）出土的金面具。（新華社）

據B站介紹，此次百大UP主有三條全新的評選標準，即「專業性」、「影響力」、「創新性」，首次入圍 百大的UP主占比達63%。

報導指出，以「專業性」為例，部分專業性較高的UP主，即使粉絲數量不過百萬，也獲選本次百大UP主。例如以擅長講解各種海洋地質知識聞名的中科院院士、知識區UP主「汪品先院士」。而在「影響力」方面，有百大UP主曾多次創作過具有全網影響力的作品，例如音樂區UP主「Vicky宣宣」，她將一段簡單的旋律改造成原創歌曲「SHE》，獲1651萬播放。「創新性」則是指部分百大UP主在過去一年曾做出具有創新性的內容。如科技區UP主「老師好我叫何同學」，復現出蘋果曾經放棄的產品。