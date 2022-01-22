要求寒假拒培訓 河南逼學生簽「承諾書」

河南省寒假落實「雙減」，要求學生簽署「拒培訓」承諾書。圖為河南一名教師在考試前向學生展示密封的試卷。（Getty Images）

中國的中小學生將進入「雙減」後首個寒假，河南 省教育 廳日前發文件，要求學生簽署不參加非官方校外培訓的「承諾書」，違者將計入學生個人誠信檔案。其後，官方又低調撤換「承諾書」的相關附件，將「誠信檔案」表述改為「個人管理檔案」，落實「雙減」作法被酸打錯靶子。

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自由亞洲電台報導，承諾內容主要包括不在國家法定節假日、休息日及寒暑假期參加學科培訓；不參加以教育諮詢、文化傳播、家政服務、住家教師、眾籌私教、直播變錄播等違規培訓，及以遊學、研學等非學科名義下違規進行的學科類培訓；同時要求學生如發現違規違法培訓行為，須及時舉報。

河南省教育廳下發「拒絕參加學科類培訓的承諾書」。（取材自微博）

按照「雙減」規定，任何義務教育學科類培訓機構都不得在寒暑假開展培訓。能否把義務教育學科類培訓在此期間「清零」，成為各地政府完成中央任務的一項政績。河南是中國首個將學生參加校外培訓作為約束主體的省份。鄭州前中學教師賈靈敏21日曾對教育廳這一規定提出質疑說，「學生參加校外培訓是家長的選擇，為何要孩子承擔責任，而且這個『個人檔案』是要跟著學生一輩子的，比如將來孩子的升學 ，將來的工作，如果到政府部門的升遷，包括報考公務員，檔案記錄的內容對孩子都有影響。」

時事評論人士畢鑫表示，學生負擔過重的責任在於校方，學生的作業過多與教育方式密切相關。他說：「如果學校老師沒有達到教會孩子的目的，勢必有校外的培訓機構為孩子作補充培訓。這種補習被記錄在個人誠信檔案，會成為一個污點，這是教育史上的污點。」

另據媒體報導，教育學者熊丙奇也表示，即便對學科類培訓進行需求側治理，也不能把學生作為靶子。這種不疏導學生、家長的培訓需求，而希望以「管住學生」的方式「管住需求」治理路徑，只會適得其反。某種程度說，也是一種「懶政」。

熊丙奇指出，若執行這一規定，無疑是用道德綁架的方式，把很多學生推入「不誠信」困境。最終還可能「逼出」更多的變異培訓來。據報導，一些地方已經出現家長開車到外地接老師，在高速公路服務區對孩子進行「跨省高速培訓」。熊丙奇認為，治理需求不能是堵住需求，回歸到疏導需求、解決需求才是正途。