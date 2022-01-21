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防疫保冬奧 郵件未安檢消毒禁進京

中國新聞組／北京21日電
圖為西安一名社區防疫志工日前對快遞外包裝進行消毒。（新華社）
圖為西安一名社區防疫志工日前對快遞外包裝進行消毒。（新華社）

北京冬季奧運會2月4日將登場，在疫情威脅及安全考量下，中國郵政及國安部門昨日發布通告稱，自1月25日到3月13日之間，寄往北京和河北省張家口市的郵件快遞一律強化安全檢查和消毒處理，對可疑郵件快件按規定報告郵政管理、公安、國家安全和疫情防控等部門。

中央社報導，根據通告，北京、張家口寄遞企業對進入這兩地的郵件快遞全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢及消毒標識郵件快遞一律退返；郵政企業對於投遞至冬奧會場館、冬奧村的郵件快遞，必須在投遞前對其外部表面進行全面消毒，並配合安保有關部門開展集中安全檢查。

此外，1月25日至3月13日，嚴禁收寄和投遞寄往北京、張家口的低空慢速小型航空器、穿越機、具備超視距飛行能力的航空模型、輕小型無人機，以及相關頭戴式顯示器、圖傳模組、飛控模組等關鍵零配件。通告還要求，郵政企業、快遞企業（以下統稱寄遞企業）應當依法落實安全管理主體責任，嚴格遵守禁止寄遞物品管理規定，嚴格執行實名收寄、收寄驗視、過機安檢等安全管理制度。

北京在15日通報1例Omicron本土確診病例，他於11日曾接收一個國際郵件，此郵件環境樣本核酸檢測陽性，且驗出是Omicron變異株。當局認為，不能排除該病例從境外物品感染。

另據媒體報導，除了北京與張家口，廣州也要求曾於本月16日至19日收到國際快遞、快件的市民，必須接受核酸檢測。20日起，廣州全市國際快遞、快件收件者，收件後第3天至第7天，可憑有效憑證或「廣州疾控」通知，在社區核酸檢測點進行一次免費核酸檢測。

廣州市疾控中心也提醒市民，盡量減少從境外疫情高風險國家和地區郵購、快遞物品；在收取郵件、快遞時應保持安全距離，手部消毒前避免用手觸摸眼、鼻、口。在收取國際郵件、快件或貨物後，如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等急性症狀，應及時到醫療機構診治排查。

不過，南方醫科大學公共衛生學院教授趙衛表示，物品核酸陽性不代表物品表面一定有活的病毒。「當病毒存在於物體表面一段時間後，就會失去活力。但病毒的核酸依然存在，所以出現了物品表面核酸檢測陽性的現象。」

北京 檢測 郵政

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