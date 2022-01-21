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「惡意返鄉先隔離再拘留」河南1縣長防疫言論遭圍剿

中國新聞組／北京21日電
河南省周口市鄲城縣縣長董鴻「惡意返鄉說」引發眾怒。（視頻截圖）
河南省周口市鄲城縣縣長董鴻「惡意返鄉說」引發眾怒。（視頻截圖）

中國本土疫續燒，加上農曆新年可能帶動大批返鄉人潮，各地防疫如臨大敵。河南省周口市鄲城縣縣長董鴻日前強硬發言阻人返鄉「你只要返回，先隔離再拘留」引發眾怒，董鴻事後表示自己的講話遭到剪輯，前文「不聽勸阻，惡意返鄉」遭到了刪減。不料此言一出卻引發更大怒火，網友怒嗆「我XX回家過個年還叫惡意返鄉」、「我出生在這個社會簡直就是惡意投胎啊」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，針對「先隔離再拘留」發言惹議，董鴻一再表示網傳視頻經過剪輯，「我在檢查疫情防控工作時，聽說李樓鄉大宋行政村有六個人現在在高風險地區，要回來，說的話很難聽，說『槍斃也要回來』。我聽說這個事，在前幾天的會上說，凡是不遵守省市縣疫情防控規定，不聽勸阻，惡意返鄉的，只要返回先隔離再拘留。說這個話的目的，是保證群眾安全。」董鴻說。

對於董鴻添加「惡意返鄉」這一「前提式」解釋，網友不但不埋單，反而激發更大怒火，相關新聞進入微博熱搜榜。

有網友表示，「以前的鄉愁，是一張火車票，我在這頭，家鄉在那頭。現在的鄉愁，是先隔離，再拘留。」更有網友直嗆「我XX回家過個年還叫惡意返鄉」，也有網友語帶譏諷地說：「惡意上訪，惡意揣測，惡意造謠，惡意說話，惡意呼吸，惡意活著」、「繼惡意討薪後又有惡意返鄉」，還有網友問：「老百姓不能回家是甚麼樣的國家？」

「惡意返鄉說」發酵後，媒體昨日檢索時發現，董鴻的爭議視頻已被清空。

疫情 河南 防疫

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