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育齡婦少473萬 中國出硬招催生 加碼推3孩配套

中國新聞組／北京21日電
除了放寬限制外，政府能夠提供什麼樣的保障或者獎勵，也可能影響生育意願。（Getty Images）
除了放寬限制外，政府能夠提供什麼樣的保障或者獎勵，也可能影響生育意願。（Getty Images）

中國人口出生率不斷下降，有專家甚至預測今（2022）年就可能「負增長」，進入數百年來歷史拐點；主因之一來自婚姻推遲等因素，使生育旺盛期育齡婦女規模下降。國家衛健委坦言，目前的三孩生育相關政策短期內很難顯現明顯效果，政府將再推出一系列三孩配套支持措施，出實招、出硬招搶救人口。

來源：YouTube

中國官方公布，截至去年底出生人口1062萬人，較2020年進一步下降，而去年人口僅增48萬，創43年來新低。國家衛健委人口家庭司副司長楊金瑞昨天在新聞發布會上指出，出生人口下降是多重因素綜合影響的結果，包括育齡婦女規模下降、婚育觀念的變化、生育養育教育成本偏高及疫情影響。

他指出，育齡婦女特別是生育旺盛期育齡婦女規模下降，「十三五」時期20到34歲生育旺盛期婦女年均減少340萬，去年相比2020年減少了473萬，這是帶動出生人口數量下降的重要因素。

其次，中國年輕人的婚姻觀念也發生明顯變化。當前，90後、00後作為新的婚育主體，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出，增加了女性終身不婚的可能性，進一步抑制了生育水準。育齡婦女平均打算生育子女數，2019年調查為1.73個，去年調查降到1.64個。

第三是生育養育教育成本偏高加重了生育顧慮，相關配套支持政策不太銜接，托育等公共服務不太健全，讓許多年輕人在生育上猶豫不決；此外，疫情也產生一定影響。

楊金瑞表示，三孩生育政策實施時間還不長，配套的積極生育支持措施也陸續頒布中，短期內很難顯現明顯效果，下一步各地部門將推出一系列三孩配套支持措施，出實招、出硬招。

中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健表示，中國仍處在人口紅利的機會窗口期，但窗口期即將關閉。他認為，未來要把人口結構紅利轉變為更長久的品質紅利，並充分挖掘人口紅利中的老年紅利、性別紅利。

BBC分析指出，中國淨增人口近幾年斷崖式下跌，如何應對人口「零增長」甚至「負增長」時代的快速提前到來，已經成為中國無法迴避的難題。

位於上海的保銀資本管理公司首席經濟學家張智威預計，中國總人口可能在2021年已經觸頂。報導說，這意味著2022年中國人口可能進入「負增長」時代。

美國威斯康辛大學研究員易富賢認為，中國人口負增長將是數百年來歷史拐點，也是世界地緣政治、經濟的拐點。

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