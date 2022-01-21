我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加大熊湖「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

「史上最貴藥」1針1300萬元 中國藥監局批准臨床

中國新聞組／北京21日電
史上最貴的藥、一劑212.5萬美元，中國藥監局批准臨床。（取材自知乎）
史上最貴的藥、一劑212.5萬美元，中國藥監局批准臨床。（取材自知乎）

中國國家藥監局藥品審評中心（CDE）20日公示，諾華（Novartis）旗下治療脊髓性肌萎縮（Spinal Muscular Atrophy, SMA）的AAV基因治療藥物Zolgensma（OAV101注射液）在中國遞交的臨床試驗申請已獲得臨床試驗默示許可。公開消息顯示，諾華Zolgensma是全球首個治療脊髓性肌萎縮症的基因療法，海外定價為212.5萬美元（折合人民幣約1348萬元），也被稱為「史上最貴藥物」。

SMA和「漸凍人（肌萎縮側索硬化症，又稱ALS）一樣，都是一種運動神經元性疾病。患SMA後，控制肌肉活動的運動神經細胞無法正常工作，患者會逐漸喪失各種運動功能，甚至無法呼吸和吞嚥。新生兒SMA發病率為六千分之一至一萬分之一，常規人群中，約每40人~50人就有1個是SMA致病基因攜帶者。

來源：YouTube

SMA患者主要發病於嬰幼兒，可能表現為肌張力減退，頭部控制不良、蛙腿樣姿勢、呼吸困難、發育遲緩、脊柱側凸或關節攣縮等症狀。隨著疾病的進展，運動功能逐漸減退。SMA是導致兩歲以下嬰兒死亡的首要遺傳病因素，嚴重影響患者及看護者生活質量，且此前患者一直面臨無藥可用的窘境。　

Zolgensma的目前定價為212.5萬美元，被喻為製藥史上單價最貴的藥物。　

目前，Zolgensma已經在全球近40個國家和地區獲批，只需注射一劑。其中，Zolgensma於2020年被日本納入醫保，患者只需支付30%費用；後在2021年3月被英國納入國家醫療服務體系。目前，全球僅批准三款SMA治療藥物，即諾華的Zolgensma，渤健公司的Spinraza和羅氏的Evrysdi。後兩款都已在中國獲批。

對於社會和輿論的質疑，諾華公司CEO曾表示：「那些批評者並沒有真正思考我們的醫療系統怎麼運作的。我們給病人做移植手術，每個病人要花300萬到500萬美元，但是效果遠不如這些藥物。」該CEO表示，如果這種療法只進行一次，費用比目前的療法都要便宜。

CEO 肌肉 醫保

上一則

被轟虐待動物 江蘇一動物園旅館推「虎景房」官方喊停

下一則

防疫保冬奧 郵件未安檢消毒禁進京

延伸閱讀

1針212.5萬元 中國藥監局批准「史上最貴藥」臨床

1針212.5萬元 中國藥監局批准「史上最貴藥」臨床
中國首個「數位PCR」試劑 獲批上市可測Omicron

中國首個「數位PCR」試劑 獲批上市可測Omicron
中首個「數位PCR」試劑獲批上市 可檢測Delta、Omicron

中首個「數位PCR」試劑獲批上市 可檢測Delta、Omicron
2款國產新冠藥應急批准上市 用藥患者最老92歲

2款國產新冠藥應急批准上市 用藥患者最老92歲

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00
北京冬奧進入倒計時，當局卻在15日測出1例Omicron確診。(美聯社)

北京冬奧進入倒數 北京出現Omicron變異株

2022-01-15 09:15

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相