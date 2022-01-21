「史上最貴藥」1針1300萬元 中國藥監局批准臨床

史上最貴的藥、一劑212.5萬美元，中國藥監局批准臨床。（取材自知乎）

中國國家藥監局藥品審評中心（CDE）20日公示，諾華（Novartis）旗下治療脊髓性肌萎縮（Spinal Muscular Atrophy, SMA）的AAV基因治療藥物Zolgensma（OAV101注射液）在中國遞交的臨床試驗申請已獲得臨床試驗默示許可。公開消息顯示，諾華Zolgensma是全球首個治療脊髓性肌萎縮症的基因療法，海外定價為212.5萬美元（折合人民幣約1348萬元），也被稱為「史上最貴藥物」。

SMA和「漸凍人（肌萎縮側索硬化症，又稱ALS）一樣，都是一種運動神經元性疾病。患SMA後，控制肌肉 活動的運動神經細胞無法正常工作，患者會逐漸喪失各種運動功能，甚至無法呼吸和吞嚥。新生兒SMA發病率為六千分之一至一萬分之一，常規人群中，約每40人~50人就有1個是SMA致病基因攜帶者。

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SMA患者主要發病於嬰幼兒，可能表現為肌張力減退，頭部控制不良、蛙腿樣姿勢、呼吸困難、發育遲緩、脊柱側凸或關節攣縮等症狀。隨著疾病的進展，運動功能逐漸減退。SMA是導致兩歲以下嬰兒死亡的首要遺傳病因素，嚴重影響患者及看護者生活質量，且此前患者一直面臨無藥可用的窘境。

Zolgensma的目前定價為212.5萬美元，被喻為製藥史上單價最貴的藥物。

目前，Zolgensma已經在全球近40個國家和地區獲批，只需注射一劑。其中，Zolgensma於2020年被日本納入醫保 ，患者只需支付30%費用；後在2021年3月被英國納入國家醫療服務體系。目前，全球僅批准三款SMA治療藥物，即諾華的Zolgensma，渤健公司的Spinraza和羅氏的Evrysdi。後兩款都已在中國獲批。

對於社會和輿論的質疑，諾華公司CEO 曾表示：「那些批評者並沒有真正思考我們的醫療系統怎麼運作的。我們給病人做移植手術，每個病人要花300萬到500萬美元，但是效果遠不如這些藥物。」該CEO表示，如果這種療法只進行一次，費用比目前的療法都要便宜。