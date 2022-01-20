我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緩和雙邊關係 華府建議立陶宛改「台灣代表處」之名？

雷傑納隆科學獎前40名決賽名單出爐 15華生入圍

北京「流調中最苦的人」尋子意外扯出山東警卸責

中央社／台北20日電
岳躍仝的父親為了尋找他，成了「流調中最辛苦的中國人」。（取材自央視頻微博）
岳躍仝的父親為了尋找他，成了「流調中最辛苦的中國人」。（取材自央視頻微博）

中國北京市日前因為疫調，發現一名為了尋子從山東來到北京打工的無症狀感染者，他除了生活艱辛引發同情，還控訴有關部門在尋找失蹤人口上推諉卸責。山東威海公安局正調查此事。

北京當局在19日公布一名住在朝陽區石各莊村的COVID-19無症狀感染者，主要從事裝修材料搬運工作，其活動軌跡顯示，從1月1日至18日，他的工作範圍就跨越北京多區，輾轉了20多個不同的地點打零工，且有多日是在淩晨工作，因此被稱為「流調（疫調）中最辛苦的中國人」。

➤➤➤一邊上京尋兒一邊打工染疫 他被稱「流調中最苦的人」

中國新聞周刊發布報導，指這名岳姓感染者1978年出生，本來在山東威海捕魚船做船員。2020年8月，他當時19歲的大兒子走失，因兒子曾在北京做過幫廚，他就來北京尋子，妻子和小兒子則留在威海，他還有生活無法自理的父母，一家六口靠他賺錢餬口。

在來到北京之前，為了找兒子，他已經去過山東、河南、河北、天津等多地。「到了地方，我就在銀行的ATM機睡，天氣熱，蚊子又多。沒有錢，我就在當地打工，賺夠錢了，就去其他城市。」

由於北京市區白天限制工程車輛通行，他就在淩晨出發，做搬運水泥砂石的體力工作，通常做完工天就亮了。

據岳姓感染者說，兒子走失時是在食品廠工作，當天身體不舒服說要回家，後來在汽車站走丟。

岳姓男子在當地派出所報警，希望警方定位他兒子手機、調監控找人，警方以他是成年人為由不定位，再過兩三天，其子的手機就沒電關機了；至於調監控，警方說只管車，不管人，也不給調。事情過了3個月才立案。

疫調顯示，岳姓感染者17日去郵局寄信。他說，自己寄的是上訪信。

他曾到威海市公安局反映此事，威海市公安局把這個案子又推回榮成市公安局。他又到山東省公安廳，又到北京。「我認為，在我兒子剛走丟的那幾天裡，要是給定位的話，就找到了。當時，我老婆在派出所門口哭了兩天，他們置之不理，所長說話還很難聽。」

去年10月，當局要他去榮成市立第二醫院認屍，「這個死屍剛被發現的時候，我就問過派出所，他們說不是我的兒子。我一上訪，他們為了結案，就說是我的兒子。」

這篇報導在網上引發許多回響，根據法治日報，威海市公安局今天表示，正在對此事開展核實處置，核實處置結果將通過官方發布。山東省公安廳高度關注此事，正督促威海市局加快核查。

北京

上一則

中國十四五旅遊規畫 提出有序恢復出入境旅遊

延伸閱讀

抵制北京冬奧？中國外交部：大量美國政府官員將參加

抵制北京冬奧？中國外交部：大量美國政府官員將參加
一邊上京尋兒一邊打工染疫 他被稱「流調中最苦的人」

一邊上京尋兒一邊打工染疫 他被稱「流調中最苦的人」
冬奧防疫防恐 寄往北京張家口郵件加強安檢消毒

冬奧防疫防恐 寄往北京張家口郵件加強安檢消毒
賴清德過境美國遭北京批評 陸委會：台灣不會屈從

賴清德過境美國遭北京批評 陸委會：台灣不會屈從

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
「獵狐行動」是中國「天網行動」的重要組成部分。（取材自環球時報）

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

2022-01-18 12:27
周小磕稱自己在前夫手機翻出400多名女性的露骨聊天紀錄。（取材自微博）

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

2022-01-19 09:00
北京冬奧進入倒計時，當局卻在15日測出1例Omicron確診。(美聯社)

北京冬奧進入倒數 北京出現Omicron變異株

2022-01-15 09:15

超人氣

更多 >
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
曼哈頓2500萬公寓 伊凡卡850萬買到 檢稱集團財報不實

曼哈頓2500萬公寓 伊凡卡850萬買到 檢稱集團財報不實