北京「流調中最苦的人」尋子意外扯出山東警卸責

岳躍仝的父親為了尋找他，成了「流調中最辛苦的中國人」。（取材自央視頻微博）

中國北京 市日前因為疫調，發現一名為了尋子從山東來到北京打工的無症狀感染者，他除了生活艱辛引發同情，還控訴有關部門在尋找失蹤人口上推諉卸責。山東威海公安局正調查此事。

北京當局在19日公布一名住在朝陽區石各莊村的COVID-19無症狀感染者，主要從事裝修材料搬運工作，其活動軌跡顯示，從1月1日至18日，他的工作範圍就跨越北京多區，輾轉了20多個不同的地點打零工，且有多日是在淩晨工作，因此被稱為「流調（疫調）中最辛苦的中國人」。

➤➤➤一邊上京尋兒一邊打工染疫 他被稱「流調中最苦的人」

中國新聞周刊發布報導，指這名岳姓感染者1978年出生，本來在山東威海捕魚船做船員。2020年8月，他當時19歲的大兒子走失，因兒子曾在北京做過幫廚，他就來北京尋子，妻子和小兒子則留在威海，他還有生活無法自理的父母，一家六口靠他賺錢餬口。

在來到北京之前，為了找兒子，他已經去過山東、河南、河北、天津等多地。「到了地方，我就在銀行的ATM機睡，天氣熱，蚊子又多。沒有錢，我就在當地打工，賺夠錢了，就去其他城市。」

由於北京市區白天限制工程車輛通行，他就在淩晨出發，做搬運水泥砂石的體力工作，通常做完工天就亮了。

據岳姓感染者說，兒子走失時是在食品廠工作，當天身體不舒服說要回家，後來在汽車站走丟。

岳姓男子在當地派出所報警，希望警方定位他兒子手機、調監控找人，警方以他是成年人為由不定位，再過兩三天，其子的手機就沒電關機了；至於調監控，警方說只管車，不管人，也不給調。事情過了3個月才立案。

疫調顯示，岳姓感染者17日去郵局寄信。他說，自己寄的是上訪信。

他曾到威海市公安局反映此事，威海市公安局把這個案子又推回榮成市公安局。他又到山東省公安廳，又到北京。「我認為，在我兒子剛走丟的那幾天裡，要是給定位的話，就找到了。當時，我老婆在派出所門口哭了兩天，他們置之不理，所長說話還很難聽。」

去年10月，當局要他去榮成市立第二醫院認屍，「這個死屍剛被發現的時候，我就問過派出所，他們說不是我的兒子。我一上訪，他們為了結案，就說是我的兒子。」

這篇報導在網上引發許多回響，根據法治日報，威海市公安局今天表示，正在對此事開展核實處置，核實處置結果將通過官方發布。山東省公安廳高度關注此事，正督促威海市局加快核查。