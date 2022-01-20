一邊上京尋兒一邊打工染疫 他被稱「流調中最苦的人」

岳某遠道來到北京工作，主要是為了尋找失聯兒子的線索。（取材自微博）

北京 新冠疫情 因即將來臨的冬奧會備受關注，而日前一名朝陽區無症狀感染者的情況因為流行病學調查公布受到關注。這名患者岳某原來是因為尋找失蹤的兒子而到北京，平時靠打零工維生兼養家，被稱為是「流調中最辛苦的中國人」。

香港01報導，岳某主要從事裝材料搬運工作，從1月1日至1月18日期間，其工作範圍涉及東城、西城、朝陽、海淀、順義等多區，輾轉20多個不同的地點做散工，甚至有多日是在凌晨工作。

岳某最希望是能尋回失聯的長子。（取材自微博）

岳某的妻子表示，先生遠道來到北京工作，主要是為了尋找失聯兒子的線索，「他找孩子的時候還要養活我們一家人，所以一邊找孩子一邊打零工掙錢養家」。據了解，岳某在北京靠扛水泥一袋1塊錢（人民幣，下同，約0.15美元）掙錢，為節省開支，岳某住在北京一個僅得10平方米左右的房間裡，每月租金 700元（約111美元）。

對於長子失聯一事，岳某表示，當時19歲的長子在2020年8月12日從工作的食品廠離開後就下落不明，食品廠主任則表示，當天岳某長子稱身體不適要回家，把他送到汽車站後就沒再見到他。岳某說，長子讀到初二就輟學，是個內向老實的人，恐怕是被人騙走了。

報導說，岳某為了找兒子，已經去過山東、河南、河北、天津等多地，每到一地，在尋找兒子的同時，岳某都會做散工維持生活。

岳某遠道來到北京工作，主要是為了尋找失聯兒子的線索。（取材自微博）

岳某說，在外工作良久，一直兒子找不到，同時疫情逐漸緊張，所以就想先回家一趟，17日下午做了核酸，隔天搭上北京發往威海的車，就被通知核酸檢測有異常，被帶去隔離。對於被稱為「流調中最辛苦的中國人」，岳某說，他並也不覺得自己可憐，「我辛苦一點，就算把命搭到裡面，也要把孩子找回來」。

來源：海客新聞