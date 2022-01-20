雲南西雙版納保護區 首次發現「版納傘虎」

雲南納板河保護區發現了版納傘虎。（取自香港文匯網）

雲南西雙版納納板河保護區技術員在區內的景洪市嘎灑鎮曼點村納礦小寨村民小組附近做日常監測時，觀察到一隻奇特的帶翼膜的爬行動物，經鑑定是版納傘虎（學名：Gekko bannaense），這也是納板河保護區首次記錄到有傘虎屬。版納傘虎也稱版納褶虎，隸屬於壁虎科壁虎屬。

據香港 文匯網報導，版納傘虎的發現不僅刷新了傘虎屬這個熱帶屬已知分布的最北界限，也使中國分布的能夠滑翔的兩棲爬行類增加到了3個屬。

該物種為中山大學教授王英永團隊在2016年發表的一個中國新紀錄暨新種，是傘虎屬（Ptychozoon）目前在中國境內的唯一發現種。因該物種的發現，讓全球所擁有的傘虎屬從8種擴充到了9種，故被命名為版納傘虎。

此次納板河保護區發現了版納傘虎，表明隨著中國對生態建設與環境保護力度的加大，保護區的生態環境正變得越來越好。

納板河流域國家級自然保護區是中國第一個按小流域生物圈保護理念規畫建設的多功能、綜合型自然保護區，保護區位於西雙版納州境內，以納板河流域為主，地跨景洪市嘎灑鎮和勐海縣勐宋鄉、勐往鄉。