新疆→重慶 小伙騎馬奔馳4400km 半年每天花費低於50元

重慶小伙騎馬從新疆返家半年行4400公里，春節前能與家人團聚。（取材自極目新聞）

29歲的樂曉雲騎著他的青驄馬沿著國道前進。馬兒偶有行差踏錯，往馬路中間走，樂曉雲便輕聲說道「走白線」，馬兒像裝了「車道保持」系統，乖乖調整方向，每一步都踏在路邊的白實線上。樂曉雲從新疆 騎馬返回家鄉重慶過年，半年騎了約4400公里每天花費不超50元，引發討論。

影音來源：YouYube

極目新聞報導，越天山、翻祁連、過戈壁、穿秦嶺，出新疆、過甘肅、走四川、回重慶……樂曉雲這趟旅程始於2021年7月，起點在新疆霍爾果斯，終點是重慶奉節家中，全程約4400公里。算算行程，離家只剩200多公里，春節前他肯定能和家人團圓。

報導指出，樂曉雲已經在路上走了半年多。他旅行最初的目的只不過想磨練性子，改一改自己的毛病。而現在，他覺得，更值得記憶的是沿途收穫的愛心和幫助。

樂曉雲表示，他想過徒步、騎車，但怕腿受傷，開車自駕他也覺得沒意思，2020年5月，他決定要騎馬旅行。當年他曾經到過新疆，一門心思買馬，可惜因為疫情 原因沒成行。

一年之間，騎馬旅行的想法始終縈繞心頭。去年5月，他揣著攢下的人民幣5萬元（約7880.6美元）錢來到新疆伊犁，開始實行自己的計畫。

報導稱，當地哈薩克 族朋友對樂曉雲很熱情，教他相馬、騎馬，孩子們帶他上山放牧、下河洗澡，新鮮的羊肉、香醇的奶茶。樂曉雲說，一個多月後，經過朋友牽線搭橋，他買了匹青驄馬，取名「火鍋」。7月1日，樂曉雲一人一馬正式開始了旅行。霍爾果斯、昭蘇、鞏留、新源…樂曉雲一路騎行。

樂曉雲花了3萬多元，將「火鍋」買下。「買回來第一天，就想給它起個有重慶味的名字，這才叫火鍋。」樂曉雲說，此前他根本不會騎馬，也不懂馬，到新疆以後，才跟著當地朋友現學的。

起初樂曉雲以為沿途會很順利，但途中遇到了很多凶險。食物中毒、狼、寒潮等等問題他都碰到過。

據報導，旅途中也有樂曉雲和「火鍋」無法穿越的路段。他說，在哈密到嘉峪關之間，有幾百公里的戈壁無人區，如果要穿越，他要准備數百公斤的草料和水，無奈他只有連人帶馬一起坐拖車穿越。

雖然最慘的時候一個半月沒辦法洗澡，身上的盤纏也只准許他每天花不超過50元，但樂曉雲覺得這次旅行的目的已經達到，而且收獲超過預期。

收穫了什麼？樂曉雲打開背包，掏出一張羊皮，上面有一副中國地圖，空白處蓋滿了郵戳，這是走過4400公里的印記。此外還有兩個小筆記本，上面記滿地址和人名，這些都是曾經幫助過他的人。筆記本上看到，這樣的名字有幾十個。

他表示，會想辦法一直養著「火鍋」，目前他在網上有4萬粉絲，他要考慮如何和這些粉絲一起，做更多有意義的事。