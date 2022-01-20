國際郵件播毒？ 中疾控稱有風險 專家稱物傳人概率低

中國一直採取「人物同防」的疫情防控策略。圖為內蒙古呼和浩特一處快遞物流園內，工作人員正在對快遞包裹進行消毒。（中新社）

中國本土疫情 仍緊張，北京 、深圳、珠海等地日前分別通報，認為疑似國際郵件接觸感染，廣州20日起針對國際快遞收件人員實施常態化免費核酸檢測 ；中疾控消毒學首席專家張流波表示，國際快遞存在被汙染風險，低溫有利病毒存活，病毒可能存活超過7天。但有醫學專家指出，新冠病毒「物傳人」概率非常低。

北京日報報導，針對北京15日報告新增的本土確診病例曾收發過新冠病毒陽性國際郵件，海淀區疾控中心主任江初表示，過去也曾在郵件包裹上檢測到新冠病毒，但含量都非常低。病毒在外界環境一般存活2到3天後活性就會大大降低，而本次來自加拿大多倫多的郵件，在檢測過程中體現出的病毒量和存活時間都超出預期。

江初說，「整個郵寄過程長達8天，還有可能造成物傳人感染。這讓我們對新冠病毒有了新的認識，再次給我們敲響了防範新冠病毒的警鐘。」

澎湃新聞報導，為圍堵國際郵件恐夾帶病毒，廣州在16日至19日期間，針對收到國際快遞快件的市民，發送提醒短信，3天內去做核酸檢測點檢測；自20日起，廣州國際快遞快件收件人員，在收件後第3天至第7天，開展一次免費核酸檢測。

BBC報導，多個地方官員幾乎同時推測國際郵件造成接觸感染， 但香港大學生物醫學教授金冬雁表示，需要測試能否從汙染紙張上分離出活體病毒，並證實活體病毒與感染者攜帶的病毒100%同源，才可進一步證實推論。

金冬雁認為，「如果紙張上檢測到的陽性結果只屬於死去的病毒，那麼對於確認傳播源頭來說並沒有實際意義」。通過國際郵件感染目前仍是推論，並沒有確鑿證據證實這些病例由接觸物件引起。「通過接觸表面造成感染的概率是十分之一」，金冬雁說。