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北京無症狀者搭高鐵 害整車滯5小時 下車後需隔離21天

中國新聞組／北京20日電
北京核酸陽性者搭高鐵，造成同車乘客被管控。（取材自極目新聞）
北京核酸陽性者搭高鐵，造成同車乘客被管控。（取材自極目新聞）

北京為迎接冬奧全面繃緊神經，一名朝陽區無症狀感染者核酸異常，造成即將駛發的高鐵停運，高鐵隨即展開管控，同車乘客滯留5小時才下車，下車後需在北京隔離21天。

來源：YouTube

極目新聞報導，1月18日早上，從北京南站駛往山東威海的G1085次高鐵，因車上一乘客核酸檢測結果異常，一車乘客滯留在北京南站。之後，該乘客的核酸檢測結果複核為陽性，被轉至定點醫院隔離治療，車上也有乘客被送去酒店隔離。

現住朝陽區平房鄉石各莊村的一男子，於2021年11月來京務工。1月14日左右，該男子出現感冒症狀，1月17日進行核酸檢測，1月18日早晨檢測異常，經複核結果為陽性，並檢測出是Delta變異病毒，於是立即聯繫患者，並及時管控將開往威海的列車。

1月19日，與該無症狀感染者同一車次的李同學表示，她在北京讀大學，訂了1月23日返回山東煙台的高鐵票。1月18日一大早，李同學便來到了北京南站，乘坐返鄉列車。

然而，原本8時43分發車的列車，卻仍然沒有開動的跡象。隨後，乘務員告訴李同學同車廂的乘客，由於列車上有涉疫人員，所以一直沒有發車。滯留5小時後，到了下午1時49分左右，李同學才和跟其他乘客一起下車。得知要去被集中隔離21天，李同學便把自己要去隔離的消息告訴了遠在煙台的家人。

李同學感到很慶幸是在列車上被帶走去隔離的，「如果我回家了，可能會導致家裡人也被隔離，還挺麻煩的。」

北京 檢測 YouTube

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