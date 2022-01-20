中國執著清零可笑？ 外媒諷「打地鼠」 網友炸鍋…

香港寵物店員採檢驗出感染新冠肺炎，且倉鼠也驗出呈現陽性，促使港府宣布撲殺約2000隻倉鼠。 有外媒據此表示，倉鼠淪為中國「清零」政策下的最新犧牲者。(美聯社)

香港 寵物店因倉鼠呈現新冠肺炎陽性反應展開撲殺之際，路透以「中國獨自玩新冠打倉鼠遊戲」為題報導，稱中國以「清零」政策對抗疫情，倉鼠淪最新犧牲者。對於外媒拿「踩車輪的倉鼠」來隱喻中國防堵新冠病毒，不少中國網友不滿，「不關心國外百姓的生死，反倒關心起倉鼠的生死，也不知道到底是誰更可笑」。

路透熱點透視專欄作家哈姆林（Katrina Hamlin）撰文表示，世界其他國家努力學著如何與新冠病毒共存，與此同時，北京當局仍執著於以「清零」政策根除新冠病毒，導致的亂象「變得既滑稽可笑且代價高昂」。

文章表示，政府致力保護民眾不感染致命的傳染病，無可厚非；但隨著疫苗接種率提升，世界多數國家的決策官員顧忌嚴厲防疫 限制恐導致經濟後果，已放寬防疫做法。然而，儘管官方即時追蹤系統顯示19日早晨僅新增一個本土病例，香港仍下令關閉幼兒園和健身房；在香港，可疑的傳染源，從冷凍鱷魚肉到國泰航空機組人員，都被嚴加檢視和責難。密切接觸者面臨長達21天的隔離期，在在加重隔離檢疫工作人員的負擔。此外，中國官員另下令多座城市封城，設法在北京冬奧 2月登場前掃除疫情。

哈姆林指出，北京堅持至今的「清零」做法，與全球緩緩重啟的趨勢脫節，也危及香港自詡「世界城」的未來。香港美國商會最新發布的意見調查顯示，逾40%的受訪主管和四分之一的公司表示，礙於當地旅遊限制嚴苛，他們更可能離開香港。邊境管制也已打擊觀光業和零售業；同時，航空運能吃緊，則可能推升貨物和藥品的價格。

中國人民銀行17日將中期借貸便利（MLF）利率及7天期逆回購利率都調降10個基點，即為整體經濟情勢更緊繃的跡象，而其防疫政策正是一大主因。哈姆林認為，除非這種政策有所轉變，否則「大中華」地區仍將繼續孤單地玩著有害經濟的「打地鼠」遊戲。