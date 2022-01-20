冬奧倒數 北京冷鏈工5確診 群聚感染Delta

北京市19日晚間通報新增5例本土陽性病例。圖為18日北京一新增病例所在的社區遭到封閉。（中新社）

即將舉辦冬奧的北京，疫情 威脅日益嚴峻，昨再增5例本土陽性病例，其中4人為同單位的冷藏庫裝卸工，另一人為同住的密切接觸者，其中3人檢出染Delta變異株。北京繃緊神經，要求嚴格做好冷鏈行業疫情防控工作；而最先傳出本土病例的陝西，18日無新增病例，這是本輪疫情以來首次「零新增」。

距北京冬奧 開幕只剩半個月，北京15日出現Omicron本土確診病例後，截至目前累計三例確診、一例無症狀感染者、五例陽性病例。疫情波及四個行政區，且同時存在Omicron與Delta變異株傳播。

北京官方公布這五名陽性病例的詳情，涉及房山、豐台兩個行政區。

房山區常務副區長呂晨飛指出，房山區新增的2例陽性者，自述14天內未出京。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，近期，海淀區、朝陽區、房山區、豐台區相繼有新增本土確診病例和核酸檢測 陽性者，且境外移入確診病例連續不斷，再次警示首都疫情防控形勢「嚴峻複雜」。他表示，要立足早發現，快速處置，精準防控，有效控制疫情傳播，冷鏈、電商、物流、服務等行業要做好重點環節的檢測消毒，從業人員要落實好個人防護、健康監測、核酸檢測等防控措施。

徐和建並強調，北京市堅持冬奧防疫與城市防疫一體推進，對涉及冬奧服務保障人員和志願者加強防疫管理。

據中國衛健委昨天通報，新增87例確診病例，其中本土病例55例，分布在河南、天津、珠海與北京。去年12月23日封城的陝西西安前天首次實現「零新增」。西安官方昨天稱，疫情進入收尾階段，該市多個行政區陸續解封，恢復正常生產生活秩序。

另據陝西衛健委網站，自去年12月9日以來，陝西省共累計報告本土確診病例2077例，其中西安市2050例、咸陽市13例、延安市13例、渭南市1例。

中國多地疫情散發，各地也紛紛呼籲民眾「就地過年」。據央視新聞報導，疫情延燒的河南省政府19日還宣布，春節期間若要返鄉，必須提前三天向返回地社區（村）登記報備。