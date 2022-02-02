四川磽磧「每條溝都有熊貓」 村民：互相尊重不須太親密

磽磧村民偶遇拍下的野生大熊貓。 （取材自華西都市報）

隨著大熊貓國家公園落地兩個月，位於核心區的四川省安市寶興縣磽磧藏族鄉，成了雪山下的網紅「熊貓村」。村民形容「磽磧的每一條溝裡都有大熊貓」，他們隨時可能偶遇大熊貓，拍下視頻發上網獲得百萬流量。不過村民們也有著自己的邏輯，「和鄰居互相尊重就行，沒必要太親密。」

視頻2小時百萬流量

2021年11月23日，一個毛絨絨的「大傢伙」在磽磧踱著步。村民舉著手機 ，確認大熊貓徹底離開後，才開車離去。第二天，這段視頻由當地融媒體中心發布到網上，兩小時內，瀏覽量就達百萬。華西都市報報導，這是2021年磽磧第三次因村民偶遇大熊貓而受到關注，因為太容易看到「滾滾」，遊客把這裡稱作「熊貓村」。

村民植春玉講述救助大熊貓的故事。（取材自華西都市報）

村民還不時為大熊貓救傷。幾年前，夾拉村村民植春玉在山上挖野菜，一隻大熊貓「砰」地從樹上摔在她面前，她先躲得遠遠的，不驚嚇大熊貓，十來分鐘後，確定這傢伙沒有「家長」陪同，而且還生病了，再把牠用背篼背回家，通知最近的蜂桶寨保護區。植春玉因此成了「抱著大熊貓拍照的阿姨」。

放牛時1天看過9隻

「在磽磧，這不稀奇。」植春玉的丈夫天寶比著指頭數著，「我們這裡大熊貓最多的地方，藏語叫『嘎雜門』，就是我老家。我放牛，一天看到過九隻。」

雪後的磽磧藏族鄉。（取材自華西都市報）

報導說，磽磧地處四川盆地向青藏高原過渡地帶，是全球重要生態區域。這裡是大熊貓國家公園雅安片區，不但是連接邛崍山-大相嶺山系大熊貓棲息地的重要廊道，更是連接小相嶺-涼山山系的關鍵區域，對實現隔離大熊貓種群基因交流具有重要意義。

「發現野生大熊貓頻繁活動，體現野生動物保護力度不斷增強。」據大熊貓國家公園寶興片區相關工作人員介紹，全國第四次大熊貓調查結果顯示，寶興縣共擁有181隻野生大熊貓，數量在全國縣（區）中位居第二。

保持最遠的近距離

天寶表示，上世紀60年代，大家還把大熊貓叫「花熊」。他們怕大熊貓進屋會打爛鍋碗瓢盆、亂吃莊稼，嚴重的還會傷人。天寶父親就是在被大熊貓咬傷後，沒有及時治療，感染敗血症去世，「所以，互不打擾是最好」。也因此，村民與大熊貓保持著「最遠的近距離」，相遇時最多也就遠遠用手機拍下。

2021年，大熊貓受威脅程度等級從「瀕危」降為「易危」，同年10月，大熊貓國家公園正式設立。在長久與大熊貓為鄰的歲月中，磽磧堅持「要給大自然喘息的機會」的樸素認知，和學術上的觀點相切合。大熊貓兼顧「傘護種」和「旗艦種」的角色，它生存的區域能覆蓋很多其他物種的棲息地。保護大熊貓，同時也就保護了更多的物種與環境。

據大熊貓國家公園雅安管理分局工作人員表示，過去四年，雅安完成修復大熊貓棲息地21.18萬畝，建立了三條大熊貓棲息地走廊帶，開展了四個珍稀野生植物小種群、七個珍稀動物物種的保護研究工作。

今年，在磽磧藏族鄉下轄的村子中，大熊貓保護被寫進村規民約。村民們要聚在一起，認真簽下自己的名字。磽磧藏族鄉開始與大熊貓建立新的「夥伴」關係。