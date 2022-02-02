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保育瀕危長臂猿 海南建人造繩橋生態廊

中國新聞組／北京2日電
海南長臂猿。（新華社）
海南長臂猿。（新華社）

與人類基因十分相似的海南長臂猿，因長年遭受人類獵捕和棲息地開發，全世界目前僅剩35隻。中國2021年10月在海南島成立熱帶雨林國家公園，保育這種比大熊貓還稀有的物種。世界自然保護聯盟物種存續委員會主席羅德里格斯肯定中國的保育成績並表示，「這個發生在中國海南的生動例證給全球瀕危靈長類保護帶來信心和希望。」

綜合大公報、人民網報導，海南長臂猿會發出近似吹口哨的叫聲，因此有「雨林歌王」的稱號。50年代族群數量高達2000多隻，但現在全世界只剩下35隻。中山大學生態學博士鍾旭凱表示，海南長臂猿特別稀少，不只是在長臂猿科裡，在整個類人猿甚至靈長類，可能就是全球最少的靈長類動物。諷刺的是，這來自與牠們擁有相似基因的人類濫捕。

遷出住戶歸還棲地

為保育海南長臂猿，中國在海南島成立了熱帶雨林國家公園，將園區內的住戶全部遷出，目標是能在2035年使海南長臂猿的數量翻倍，達到60至70隻。

海南國家公園研究院理事長章新勝表示，海南長臂猿喜歡的棲息地是400米到600米的海拔高度，但在霸王嶺多在800米到1000米的海拔高度，這是因為這些地方大都是人類經濟活動區域，牠們讓人類趕上來的。

為營造適合海南長臂猿的棲地，有關單位結合學者們的生態研究，人工栽培牠們喜歡食用的果實、樹種，為長臂猿提供多重食物來源，甚至搭建繩索，方便牠們擴大活動範圍。

幫助海南長臂猿跨越深谷，打通雨林間的隔斷，是擴大長臂猿棲息地的重要舉措之一。但天然或人為的林冠空隙會將種群局限在特定區域內，限制牠們覓食和繁殖的機會，增加被捕食的風險。人造繩橋是生態廊道其中一種，有助於擴大長臂猿的活動覓食區域。目前當地林業部門已投入350多萬元人民幣建設生態廊道，幫助長臂猿能在被15米左右寬度淺溝所隔開的生境之間移動。

一雄一雌兩隻海南長臂猿在雨林中「盪鞦韆」。（取材自海南熱帶雨林國家公園網站）
一雄一雌兩隻海南長臂猿在雨林中「盪鞦韆」。（取材自海南熱帶雨林國家公園網站）

復育有成添兩嬰猿

監測隊員發現，繩橋建好後，長臂猿們超初對繩橋不理不睬，直到100多天後，安裝於樹上的紅外線儀才被通過繩橋的長臂猿觸發，中國首段長臂猿利用人工樹冠通道的影像資料被記錄下來。此外，海南省林業部門已修復了5000多畝的長臂猿棲息地，食物的選擇也更多樣。

去年9月初，海南省政府新聞辦在於法國馬賽舉行的第七屆世界自然保護大會中，宣布海南長臂猿喜添兩隻嬰猿，種群數量已恢復至35隻。同時，馬賽現場發布了「海南長臂猿保護案例」的重大成果。多位與會專家認為，生物多樣性保護領域的「中國貢獻」堪稱典範，對世界其他國家具有借鑑意義。

世界自然保護聯盟物種存續委員會主席羅德里格斯表示，海南長臂猿種群數量穩步恢復的消息令人振奮，這凸顯了近年來中國在生態環境保護方面的成效。「這個發生在中國海南的生動例證給全球瀕危靈長類保護帶來信心和希望。」

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