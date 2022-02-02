守護東北虎豹 他爬冰臥雪9年拆1.3萬個獸夾

在琿春保護區外拍到的雌虎。（取材自人民網／琿春市野生動植物保護協會供圖）

李冬偉本是琿春市一名普通的農民，因熱愛大山，2012年起以志願者的身分協助琿春市林業局開展野生動物保護工作，現在的李冬偉是東北虎豹國家公園巡護員，他每天野外徒步至少10公里及清除各種獸夾，一步步實現他「我與自然，命運相連，盡己所能，不計報酬」的誓言。

李冬偉從2012年開始從事東北虎巡護工作。（取材自琿春新聞）

每天步行10公里

大公報報導，李冬偉的巡護隊主要負責201省道哈達門至春化段以西北至汪清界2000多平方公里範圍內的巡山清套工作。由於這裡是東北虎、豹向中國內陸擴散的重要廊道，他的巡護隊每天都要在野外步行10公里以上。春秋攀岩渡河架設相機，夏天巡山清套維護紅外相機，冬雪中開路調查反盜獵清山清套。

九年間，李冬偉帶領團隊清除各種鋼絲套、獸夾、捉腳等捕獵工具1.3萬多個，抓獲違法盜獵人員八人，足跡遍布區內山川溝谷，有效保障了東北虎豹回家之路。李冬偉也從上崗巡護第一天「連一隻老虎的足跡都看不到」，至今琿春每個溝壑每個山谷都能巡得老虎的足跡。

李冬偉曾有五次近距離與虎相遇，最近一次距離自然狀態下的野生東北虎僅有一米左右遠，「可以說，這是我國東北虎分布區巡護員當中距離野生東北虎最近的一次。」

還有一次在2013年，他與一隻處於哺乳期的雌性東北虎擦肩而過，「生死交關」的時間僅有五分鐘。李冬偉當時通過對現場留下足跡的測量等條件所找到安裝相機的絕佳地，一個半月後，成功記錄了12個視頻，其中有七個是東北虎。

李冬偉帶領隊員在東北虎豹國家公園內巡護。（新華社）

與雌虎擦肩而過

令他害怕的是視頻顯示的時間，原來在他安裝完相機離開後不到五分鐘，這隻東北虎就一路沿著他留下的氣味從山上追尋到紅外相機前。「如果那天我再晚離開相機點位五分鐘會是什麼樣子，我真不敢繼續想下去。」李冬偉說，這是目前從架設相機到拍到東北虎間隔時間最短的一次，這個紀錄仍沒被打破。他也因為這次監測被稱為「虎俠東哥」。

報導指出，在吉林與黑龍江，像李冬偉這樣的巡護員還有很多，在他們的共同的努力下，瀕臨滅絕的東北虎豹由2017年的27隻和42隻分別增長至50隻和60隻。

野生東北虎的珍貴影像。（取材自央視）

為改善棲息地質量，實施生態修復，東北虎豹國家公園管理局、吉林、黑龍江兩省政府先後出台系列文件，暫停新增項目審批和採礦權，控制人為活動增量，組織核心保護區承包戶有序退出，恢復森林植被。截至目前，清收還林2200餘公頃，設立補飼點541個，提高有蹄類越冬成活率。

伴隨著邊境 地區森林生態資源的恢復，以及東北虎在中國已經成為了保護動物，東北虎豹國家公園管理局綜合處處長陳曉才認為，野生東北虎、東北豹已明顯中國內陸擴散，向西到吉林蛟河、舒蘭一帶，向北已至密江饒河一線，建設野生東北虎豹繁殖擴散種源地的試點目標已經初步實現。