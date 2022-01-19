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路透：北京抗新冠如「倉鼠踩車輪」 有害經濟

編譯湯淑君／綜合外電
香港寵物店員採檢驗出感染新冠肺炎，且倉鼠也驗出呈現陽性，促使港府宣布撲殺約2,000隻倉鼠。 美聯社
香港寵物店員採檢驗出感染新冠肺炎，且倉鼠也驗出呈現陽性，促使港府宣布撲殺約2,000隻倉鼠。 美聯社

路透報導，中國以「清零」政策對抗新冠肺炎疫情，倉鼠淪為最新犧牲者。因寵物店日前採檢顯示11隻倉鼠呈現陽性反應，香港正撲殺2,000隻倉鼠。同時，北京衛生官員歸咎於國際郵件傳播新冠變種病毒Omicron。

路透熱點透視專欄作家哈姆林（Katrina Hamlin）撰文表示，世界其他國家努力學著如何與新冠病毒共存，與此同時，北京當局仍執著於以「清零」政策根除新冠病毒，導致的亂象「變得既滑稽且代價高昂」。

政府致力保護民眾不感染致命的傳染病，無可厚非；但隨著疫苗接種率提升，世界多數國家的決策官員顧忌嚴厲防疫限制恐導致經濟後果，已放寬防疫做法。然而，儘管官方即時追蹤系統顯示19日早晨僅新增一個本土病例，香港仍下令關閉幼兒園和健身房；可疑的傳染源，從冷凍鱷魚肉到國泰航空機組人員，都被嚴加檢視和責難。密切接觸者面臨長達21天的隔離期，在在加重隔離檢疫工作人員的負擔。中國官員另下令多座城市封城，設法在北京冬奧2月登場前掃除疫情。

當然有理由小心謹慎。香港僅約70%的人口接種兩劑疫苗，年長者打完兩劑的比率更低達20%。在中國，儘管總計施打了將近30億劑，足敷105%的人口接種兩劑之用，但問題是，一些研究顯示，中國本土疫苗的保護效力備受質疑。

不過，隨著Omicron迅速傳播，「踩車輪的倉鼠」成為中國防堵新冠病毒恰當的隱喻。

哈姆林指出，北京堅持至今的「清零」做法，與全球緩緩重啟的趨勢脫節，也危及香港自詡「世界城」的未來。香港美國商會最新發布的意見調查顯示，逾40%的受訪主管和四分之一的公司表示，礙於當地旅遊限制嚴苛，他們更可能離開香港。邊境管制也已打擊觀光業和零售業；同時，航空運能吃緊，則可能推升貨物和藥品的價格。

中國人民銀行（央行）17日將中期借貸便利（MLF）利率及7天期逆回購利率都調降10個基點，即為整體經濟情勢更緊繃的跡象，而其防疫政策正是一大主因。哈姆林認為，除非這種政策有所轉變，否則「大中華」地區仍將繼續孤單地玩著有害經濟的「打地鼠」遊戲。

香港 北京冬奧 疫苗

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