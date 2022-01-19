父母50年呵護 躁鬱患成天才譯者 22本書都沒錯字

金性勇父子。（取材自杭州日報）

杭州日報近日一則「我們的天才兒子」報導，在網路上被刷屏。文章以「天才」翻譯家金曉宇的父親金性勇口述形式，講述了自己孩子的故事。而一位躁狂抑鬱症患者，之所以能成為「天才翻譯家」，背後是金性勇夫婦長達50年的陪伴，是無論什麼情況下，父母對子女都不放棄、不拋棄的愛。

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時代周報報導，金性勇說，金曉宇幼年眼部殘疾，後又確診為躁鬱症患者，翻譯就是他和命運抗爭的唯一武器。十年來，他翻譯了英語、日語、德語共22本著作，讀了浙江圖書館 幾乎所有外語小說 ，並細心照顧了患阿茲海默症 的媽媽生命中最後三年。

回憶當時撥通「傾聽·人生」欄目的原因，金性勇表示：「兒子人生中有著太多不容易的地方，想著幫他記錄下來，和大家說一說。」1月18日中午，金曉宇剛從醫院出來，情況比較穩定，新書「本雅明書信集」已確定出版計畫，本雅明的著作「拱廊計畫」也已翻譯到一半，很快也能和大家見面。

從過去到現在，翻譯事業都支撐著這對父子的生活。金性勇說，金曉宇學業並不順利，長大後被診斷為狂躁抑鬱症，患者會抑鬱和躁狂交替發作，金曉宇因此也曾想了結自己的生命。

1992年起，金性勇和妻子每年都要送兒子進醫院。在家養病期間，金曉宇用六年時間自學德語、日語，堅持鞏固英語，開始接觸外文翻譯事業。翻譯的第一篇作品是美國女作家安德烈婭·巴雷特的短篇小說「船熱」，由南京大學出版社出版。

金曉宇把「船熱」翻譯稿交去出版社時提到，金性勇一度擔心他能翻譯好嗎？金曉宇寬慰他：「行的，爸爸你放心，我翻的不會比別人差，這些年我看完了浙江圖書館裡所有的外語小說。」

「編輯部負責人來我家看過小宇，他說金曉宇譯的書稿寄到編輯部，大家都搶著做責任編輯，因為全書沒有錯字、錯句、錯譯，每本書都好賣，讀者反響很好。」10年內他翻譯的22本書、近700萬字都沒有一個錯字。

「我們的天才兒子」刷屏後，他翻譯的處女作「船熱」被網友追捧。

「我們的天才兒子」刊發後，感動無數網友。浙江省翻譯協會接受媒體採訪時表示，已與金曉宇及其父親取得聯繫，願意為其提供更大舞台。