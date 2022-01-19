奶奶為孫仿織售價1.4萬名牌毛衣 巧手暴紅

孩子穿著這件毛衣，臉上洋溢著幸福的微笑。（取材自海報新聞）

「奶奶牌」製造可以是什麼樣的呢？近日，山東青島的一位奶奶為孫子織了一件1萬4000元人民幣（約2200美元）的大牌同款毛衣，引發網友熱議，並紛紛留言「這是無價之寶。」

來源：YouTube

綜合媒體報導，72歲的王奶奶表示，「當時我兒媳婦給我看了這件毛衣，說沒有小孩的碼，而且售價1萬4000元人民幣太貴了，我尋思就自己給小孫子織一件。」王奶奶表示，因為想織得一模一樣，所以去了很多家店挑選毛線，最終終於湊齊了五種顏色，八團毛線，按著網上的圖片，開始一針一線的織。

褚女士在網上看到這件售價14000元人民幣的毛衣。（取材自瀟湘晨報）

王奶奶說，這是她織過的毛衣裡最複雜的一件，幾乎十幾針就要換一次線，但是看到小孫子穿在身上那麼好看，再辛苦也值了。

王奶奶說，她有兩個孫子，從小就穿她給織的毛衣毛褲，這不是第一件了。「之前我兒媳也給我看過一件大牌毛衣，我也給小孫子織過，我和他們說，看好的毛衣樣式，沒有小孩的碼，我就給織。」

王奶奶說，年輕時就喜歡研究織毛衣，她有兩個孩子，每到過年的時候，兩個孩子就穿著自己織的毛衣走親戚串門，都可高興了。 「現在老了，換我給自己的孫子織毛衣了。」

王奶奶兒媳褚女士說，近日她把奶奶給孩子織「大牌同款」毛衣的這個視頻，發在自己的短視頻帳號上，沒想到迄今已有59萬瀏覽量，2萬多點贊。孩子穿著這件毛衣，還去拍了寫真，臉上洋溢著幸福的微笑。「就希望他長大能知道，奶奶曾為他做過這麼暖心的事情。」

律師許飛對此事回應稱，「首先，這件衣服沒有使用商標，其次，也沒有用於銷售。」不違反商標法或著作權法的規定，是不構成侵權的。