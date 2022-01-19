愛校肯捐出名…匿名捐7800萬 武大校友又出圈

武漢大學。（取材自澎湃新聞）

今年是武漢 大學生命科學學院建院100周年，日前生科院一匿名校友向母校捐款人民幣7800萬元（約1228.3萬美元），用來支持學校的人才培養；這筆捐款打破該校匿名捐贈的紀錄。

極目新聞報導，關於這名校友的信息十分有限。校方，決定捐出自己的科技成果轉化收入，設立「余先覺生命科學教育 基金」，用於支持武大生命科學學院的學科建設、人才培養和人才引進。

該基金每年支出400萬元，用於支持生命科學學院舉辦高水平學術活動，人才引進項目以及學生獎助學金。其中，對被納入學校家庭經濟困難學生信息數據庫的本科生，提供大學四年全額學費。

據武漢大學官微報導，這名匿名校友表示，他是余先覺先生的學生。余先覺先生的三件事對他產生深刻的影響：一是開放進取的精神，在艱苦的條件下創造機會支持學生發展；二是兼容並蓄，包容不同的學術觀點；三是對祖國的熱愛，在海外取得博士學位後回祖國投身教育。

報導指出，武大校友一直以愛校、肯捐著稱，該校「武漢大學教育發展基金會」每年都會收到多筆匿名捐贈。據全國第三方大學評價機構艾瑞深校友會網發布的「2021校友會中國大學校友捐贈排名」顯示，截至2021年6月，中國高校累計接受校友捐贈總額高達人民幣427億，武漢大學累計接受校友捐贈人民幣30.43億元，排名全國第3。

去年11月底，剛剛度過128歲生日的武漢大學收到一份隆重的賀禮：1982級經管學院校友、美國柏嘉金融公司創始人及董事長、英諾醫療集團創始人黃春華博士，通過其私人慈善基金會向母校捐贈4000萬美元（約人民幣約2.55億元）。這是武漢大學迄今為止收到的最大一筆外幣捐贈，也是最大一筆個人捐贈。

同年8月22日，泰康保險 集團在25周年向武漢大學捐款10億元，用於支持武大建設一流醫學和生命科學學科。此次捐贈是武漢大學歷史上受贈數額最大的一筆，也是中國大學數額最大的捐贈之一。

泰康保險集團創始人、董事長兼首席執行官陳東昇1979年考入武漢大學。 最近20多年來，陳東昇校友為武漢大學做出很大貢獻，不完全統計捐贈已接近3億元。

澎湃新聞報導，2016年10月20日，小米科技創始人兼董事長雷軍向武漢大學捐建教學樓。雷軍作為武漢大學校友，向自己的母校捐款9999.9999萬元用於建設科技樓。總建築面積（含地下）達3.5萬平方米，主要用於建設武漢大學大型科學儀器共享平台和開展交叉前沿科學研究。