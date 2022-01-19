我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5G訊號是否干擾飛安？ 6大問題一次看

東加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

愛校肯捐出名…匿名捐7800萬 武大校友又出圈

中國新聞組╱北京19日電
武漢大學。（取材自澎湃新聞）
武漢大學。（取材自澎湃新聞）

今年是武漢大學生命科學學院建院100周年，日前生科院一匿名校友向母校捐款人民幣7800萬元（約1228.3萬美元），用來支持學校的人才培養；這筆捐款打破該校匿名捐贈的紀錄。

極目新聞報導，關於這名校友的信息十分有限。校方，決定捐出自己的科技成果轉化收入，設立「余先覺生命科學教育基金」，用於支持武大生命科學學院的學科建設、人才培養和人才引進。

該基金每年支出400萬元，用於支持生命科學學院舉辦高水平學術活動，人才引進項目以及學生獎助學金。其中，對被納入學校家庭經濟困難學生信息數據庫的本科生，提供大學四年全額學費。

據武漢大學官微報導，這名匿名校友表示，他是余先覺先生的學生。余先覺先生的三件事對他產生深刻的影響：一是開放進取的精神，在艱苦的條件下創造機會支持學生發展；二是兼容並蓄，包容不同的學術觀點；三是對祖國的熱愛，在海外取得博士學位後回祖國投身教育。

報導指出，武大校友一直以愛校、肯捐著稱，該校「武漢大學教育發展基金會」每年都會收到多筆匿名捐贈。據全國第三方大學評價機構艾瑞深校友會網發布的「2021校友會中國大學校友捐贈排名」顯示，截至2021年6月，中國高校累計接受校友捐贈總額高達人民幣427億，武漢大學累計接受校友捐贈人民幣30.43億元，排名全國第3。

去年11月底，剛剛度過128歲生日的武漢大學收到一份隆重的賀禮：1982級經管學院校友、美國柏嘉金融公司創始人及董事長、英諾醫療集團創始人黃春華博士，通過其私人慈善基金會向母校捐贈4000萬美元（約人民幣約2.55億元）。這是武漢大學迄今為止收到的最大一筆外幣捐贈，也是最大一筆個人捐贈。

同年8月22日，泰康保險集團在25周年向武漢大學捐款10億元，用於支持武大建設一流醫學和生命科學學科。此次捐贈是武漢大學歷史上受贈數額最大的一筆，也是中國大學數額最大的捐贈之一。

泰康保險集團創始人、董事長兼首席執行官陳東昇1979年考入武漢大學。 最近20多年來，陳東昇校友為武漢大學做出很大貢獻，不完全統計捐贈已接近3億元。

澎湃新聞報導，2016年10月20日，小米科技創始人兼董事長雷軍向武漢大學捐建教學樓。雷軍作為武漢大學校友，向自己的母校捐款9999.9999萬元用於建設科技樓。總建築面積（含地下）達3.5萬平方米，主要用於建設武漢大學大型科學儀器共享平台和開展交叉前沿科學研究。

武漢 教育 保險

上一則

1傳12 香港超級傳播者家中毒氣上飄 樓上2染疫

下一則

北京冬奧倒數兩周 兩維權人士被逮捕

延伸閱讀

港5間大學推國安教育 中大：沒過難畢業

港5間大學推國安教育 中大：沒過難畢業
市大校董王兆倫提議：粵語列大學學分課程

市大校董王兆倫提議：粵語列大學學分課程
他退休、她出局…盤點中國2021年互聯網十大「意外」人物

他退休、她出局…盤點中國2021年互聯網十大「意外」人物
王瑞渝 接掌華府新竹清華校友會

王瑞渝 接掌華府新竹清華校友會

熱門新聞

一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段