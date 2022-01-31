組外籍獻血團 尼泊爾醫生：我不是中國人 有溫暖中國心

阿思勢建立了Bloodline獻血志願者組織。（取材自央視）

一名在上海工作18年的尼泊爾外科醫生，一個名為Bloodline的獻血志願者組織，一座像沸騰的火鍋的城市，這三者交匯出一場不分國籍伸出手臂挽袖的熱血行動，讓稀缺的Rh陰性「熊貓血」，得以拯救更多人。

央視新聞報導，阿思勢是一名來自尼泊爾的外科醫生，2003年，拿到政府獎學金的阿思勢來到上海，攻讀醫學碩士學位，畢業後便留在上海工作。工作之餘，他常常參加無償獻血活動，還成為了義務宣傳員。

Rh血型與ABO血型是人類輸血系統中非常重要的兩個類型，由於Rh陰性血在中國人群中非常少見，故又被稱為「熊貓血」。作為一名外科醫生，阿思勢深知血液在手術中的重要性。

阿思勢回憶，一位法國遊客曾在上海旅遊時出車禍 需要大量輸血，血型是Rh陰性。這一血型在中國漢族人群中占比較低，但在外籍人士中占比相對較高。

阿思勢得知血庫儲存量不足，立即發了一條朋友圈求助。意想不到的是，很快有80多位好友紛紛表示願意幫助，為這位遊客的生命接力。也正因此，阿思勢發現了「熊貓血」在醫療急救中的稀缺問題。

阿思勢的妻子和女兒也加入到志願活動中，成為Bloodline一員。（取材自央視）

「我身邊的很多外國朋友都有無償獻血的意願，可對中國的獻血政策和現狀並不了解，這讓他們對獻血望而卻步。」 在上海市血液中心的指導下，阿思勢發起成立了名為Bloodline的獻血志願者組織，組織在上海的外國人宣傳獻血知識並定期組織志願獻血。

2020年，疫情 防控期間，Bloodline向在滬外籍人士發起獻血抗疫的宣傳動員，並組建名為「武漢加油」的微信 群，成功招募200餘人次的外籍人士捐獻熱血。

「看著很多陌生面孔舉起胳膊、捲起衣袖，我激動不已。」阿思勢回憶道。

現在，阿思勢的妻子和女兒也加入到志願活動中，阿思勢的女兒也成為了Bloodline一員，與其他小朋友一起為熱血爸媽搖旗吶喊。

「雖然我不是中國人，但我有一顆溫暖的中國心。」 說這話時，阿思勢臉上滿是溫暖的笑容。