守護山林忍12年孤獨 北京西峰山夫妻哨：做森林的眼睛

李德良在用望遠鏡觀察山區情況。（取材自新京報）

李德良的大半輩子都與山相連。他出生在北京 市昌平區流村鎮的山腳下，52歲那年，從駕校教練變成了西峰山瞭望員。隨著妻子的加入，夫妻一同在西峰山上守林12年，累計行走4000公里，不畏孤獨，做「森林的眼睛」。

新京報報導，2009年之前，李德良是北京市昌平區流村鎮一所駕校的教練，早出晚歸，有著不錯的收入和口碑。

那年4月10日，他接到流村鎮林業工作站站長的電話。對方稱，西峰山原來的瞭望員走了，問李德良能不能頂上。他隨口答應下來，沒想到站長當晚就到家中找他。

當時瞭望員月薪是600人民幣，而李德良當教練的底薪就有800元。妻子開導他：「老在車上坐著容易腰肌勞損，你去爬爬山，鍛煉鍛鍊身體多好，換個心情」。

李德良上崗後，24小時一個班，大部分時間裡，他都站在二層的瞭望台，透過環牆的窗戶往外看。若發現危險，他會用望遠鏡觀察，或者跑到塔外確認，隨後撥打護林員電話。什麼時候可以歇會兒，什麼時候必須警惕，他都摸出了規律。

孤獨更難熬，連個說話的人都沒有。每年11月1日至次年6月1日，是防火期，瞭望塔需要24小時都有人值守。「這工作得耐得住寂寞，有時候人都見不著一兩個」。

劉秋榮在瞭望塔前觀察山區情況。（取材自新京報）

正因為有了這雙「森林的眼睛」，在過去的十幾年裡，李德良負責的150平方公里林場，從未發生過大的火情。

2017年，另一位瞭望員因病辭職，李德良希望妻子能與他一起守護大山。劉秋榮心疼丈夫的辛勞，便答應下來。

報導指出，一座六邊形的二層簡易瞭望塔，便是他們另一個家。

沒有暖氣，沒有水的「小白樓」有6扇窗戶，可以360度瞭望山林。天冷時，氣溫最低能達到-18℃，屋外風力也比平原大兩三級。為了解決用水問題，他們每天要從山下的家裡背一桶10斤的水上山。

漸漸地，劉秋榮也喜歡上了這份新工作，幾個月前，李德良不小心在家摔傷腿。劉秋榮變得更忙了，她每天早上5點多起床，在家做好飯，再上山值守。跟丈夫一樣，她也拿著望遠鏡瞭望山林，把情況記錄在本子上。有時候桌上的呼機會響起，可能是塔頂的攝像頭拍到了煙點，需要瞭望員確認情況。

走到瞭望塔前，劉秋榮望了望山下成排房屋，說起這座山的典故，相傳當年穆桂英在此屯兵，她的兒子在對面的山頭。思兒心切的穆桂英在這堆了一個小土堆，就為了望見兒子。從此，這個地方就叫「望兒坨」，如今是「夫妻瞭望台」。