Delta、Omicron齊來襲 京拉警報 官：疑經國際快遞傳播

北京冬奧進入倒數，在積極準備冬奧之際，還要同時迎戰Delta及Omicron變異病毒。（路透）

2022冬奧會主辦地北京 繼日前傳出新冠本土確診病例後，昨天再增三例，面對前所未有同時迎戰Delta、Omicron兩種病毒變異株的嚴峻情勢，官方稱不排除本輪疫情 是通過來自加拿大 等地的國際快遞傳播，呼籲居民少海淘(海外購物)。加國昨回應稱北京的說法不尋常，會請專家研究可能性；外媒則引述專家稱，國際郵件「快遞」病毒「機率非常低」。

中國新冠本土疫情持續，但全國新增病例數已出現緩降，18日全國新增55例，以河南33例最多。另2022冬奧會舉行在即，北京疫情引來全球關注，官方昨天通報新增三名本土病例，其中一陽性病例感染Delta病毒變異株，本打算出京，官方昨臨時將他從即將開往威海的高鐵列車上帶走治療；另二例確診是15日Omicron確診者的密接，是母親和同事。

由於北京第一例確診者發病前14天內無外省市旅居史，但收過從加拿大寄來的國際快遞；北京順義疾控昨天又其接觸的同批次貨物中，檢測出南法信鎮航港大廈某公司文件內頁核酸陽性。再加上深圳確診病例也接觸過國際快遞，北京官方表示，不排除確診者經境外物品感染病毒的可能，北京郵政已加強國際郵件消殺頻次。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，新冠病毒可在低溫下長時間存活，冬季經物傳播的風險增大。目前全球Omicron變異株引發的新冠肺炎疫情高發，市民在國外疫情高發期間盡量減少購買境外商品。北京市委宣傳部副部長徐和建也呼籲市民「少海淘」，「人、物同防」。

觀察者網報導，加拿大衛生部長杜克洛斯17日被記者問到「是否不排除加拿大郵件將Omicron引入中國」時表示，這是個「不尋常」的觀點，他不是專家、醫生或生物學家，「我會請加拿大公共衛生機構的專家來研究這個問題。」

文匯報報導，有關新冠病毒能否通過「物傳人」進行傳播，加拿大衛生部門認為傳播可能性「極低」。加拿大皇后大學傳染病學專家Gerald Evans對全球新聞網說，新冠病毒離開宿主後能存活的時間不長。多倫多大學流行病學家Colin Furness則稱，新冠病毒在紙上的生存能力取決於紙面的粗糙程度，但病毒不太可能存活一、兩天以上。