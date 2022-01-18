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GDP高成長 中副外長：中國還有2億多家庭沒有抽水馬桶

記者陳政錄／即時報導
中國外交部副部長樂玉成18日出席2022宏觀形勢年度論壇。取材自中國外交部網站
中國外交部副部長樂玉成18日出席2022宏觀形勢年度論壇。取材自中國外交部網站

中國外交部副部長樂玉成18日表示，對於中國的經濟總量超不超過美國，我們不感興趣，也不是我們的追求。他強調，讓14億人民過上好日子才是共產黨的奮鬥目標，「要知道，中國還有10億人沒有坐過飛機，2億多中國家庭沒有抽水馬桶。」

中國人民大學18日舉辦2022宏觀形勢年度論壇，樂玉成出席並發表演講，他除了在接受媒體採訪時談到台灣問題，也在演講中對中國外交、中美關係、內在情勢等做出表述。

就近日中國國家統計局發表2021年經濟數據，GDP成長率達8.1%優於預期，樂玉成說，中國的經濟總量超不超過美國，我們不感興趣，也不是我們的追求，讓14億人民過上好日子，滿足人民對美好生活的嚮往，才是共產黨的奮鬥目標。

他舉例，「中國還有10億人沒有坐過飛機，2億多中國家庭沒有抽水馬桶，中國人獲得大學本科以上教育的比例僅有4%，而美國卻有25%。」

樂玉成強調，這才是我們應該高度重視並努力去改變的，比起GDP是否超美，應更看重思想觀念、治理能力和對世界所作的貢獻等方面實現趕超，要力求更先進、更符合人民期盼、更順應時代潮流。

談到中美關係時，樂玉成說，美方將中國定位為「最嚴峻競爭對手」，干擾內政、侵害核心利益、制裁高科技企業等，無所不用其極，面對這樣的極限競爭，「難道還指望中國無動於衷、束手就擒、當任人宰割的羔羊？那是100多年前的帝國舊夢，該醒醒了。」

樂玉成呼籲，我們更主張將中美關係引向「和平共處時代」，而非冷戰時代。中美應該放棄拳擊賽，改比田徑賽，透過做更好的自己，來贏得比賽、贏得未來。

樂玉成還強調，當前國際上造假現象太多，針對中國的謊言流毒太多，對於這些行為，中方毫不客氣，堅決「打假消毒」。

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