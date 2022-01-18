東加海嘯前 廣州男戶頭錢全轉妻…失聯2天幸安全

在東加失聯的朱姓男子。（取材自極目新聞）

太平洋島國東加15日火山噴發引發海嘯。在東加工作的廣州男子朱健雄，在海嘯前發了語音並轉出微信 裡的3355元（人民幣，下同，約528美元）給李姓妻子後失聯。中國大使館17日表示已與朱取得聯繫，確認目前安全；大使館表示在東加共1000名僑胞，無中國公民死亡，但有個別中國公民輕傷。

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極目新聞報導，朱健雄去年11月前往東加處理生意上的事，原本計畫去年底回國，不料中國遇到新冠肺炎疫情 ，沒能踏上回家的飛機。

李女與丈夫的最後一次微信聊天留在15日，朱健雄給她微信轉來了3355元，隨後發來一條語音「火山爆發，海嘯要來，我現在去機場 」。之後無論李女再說些什麼，對方都沒有回應。「這可能是他微信裡所有的錢，都轉給我了」。李女說，平時丈夫都會通過銀行匯款的形式給她和兒子寄生活費，很少直接用微信轉帳。

「那裡的房子都很矮，最高的都只有兩層，機場是當地地勢最高的地方，只要一有事，大家都會跑去機場避難。」李女說，1日下午，丈夫還曾給她發來三段視頻，稱前幾日火山爆發，1日當地下起了大雨，他還儲存了雨水用來飲用，當時她還回覆丈夫小心引發地震海嘯。

與丈夫失聯後，李女不停地撥打著丈夫的電話。16日電話突然通了，但是接電話的是一個外國人，之後就打不通了。「現在我特別無助，不知道該怎麼辦，已經兩天兩夜沒有睡覺了」。

朱健雄在東加失聯兩日後，駐東加使館已取得聯繫，確認他的安全。目前未接到中國公民傷亡的報告。

另據上游新聞報導，東加火山爆發，距離東加只有700公里的斐濟受火山灰影響嚴重。一位中國小伙「小文在斐濟」在社交平台上傳了兩個斐濟受東加火山爆發影響的視頻，被網友關注。

小文表示，目前斐濟當地情況非常嚴重，火山灰讓他根本無法正常呼吸，眼睛也睜不開。「能聽到很大響聲，火山灰濃度不斷增加，就像末日景象一樣」。小文說，目前斐濟沒有海嘯，但酸雨和火山灰會造成持續性的傷害，而且當地還有疫情，「政府都管不過來了」。

視頻裡，他始終面帶微笑，神情淡定，讓小文被網友封為「淡定哥」。

小文說，為了應對會飄到斐濟的火山灰，他早早備好了食物、飲水、救生器材及防毒面具。就他了解，斐濟華人還是比較多，他也在視頻裡提醒當地的同胞注意安全，做好防護。