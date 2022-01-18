徵地補償 廣東土豪村爽拿逾15億人民幣 每人最少33萬

廣東這個「土豪村」爆紅朋友圈。（取材自南方都市報）

關廣東省江門市蓬江區棠下鎮周郡村近日發出分紅通知，從2022年1月開始，半年內，周郡村每月至少1億元（人民幣，下同）分紅，令許多人直呼「土豪村」。

南方都市報報導，在周郡村黨務村務公開欄張貼微信 朋友圈瘋傳的周郡村委會「通知」，還有一份「留用地折算貨幣 補償協議」蓬江土儲（留用地）協議（2020）1號。

協議稱，根據濱江新區規劃建設需要，經市政府批准江門市國土資源局於2009年期間徵收蓬江區棠下鎮周郡村民委員會位於濱江新區濱江大道西側地段，面積為3501.82畝的集體土地作城市發展用地，按濱江新區啟動區徵收土地補償協議條款，徵收土地總面積10%計算的商住留用地為350.18畝。

根據協議，將按照單價435萬/畝作為貨幣補償，徵地補償款總計15萬7548.3萬元，也就是超過了15.75億元！

報導指出，周郡村民委員會相關負責人表示：「可以參與分紅的股民一共有4600多人。」也就是說，這一次分紅，周郡村全體股民，人均收入超過了33萬元。

362.18畝留用地分攤到周郡村20個村民小組，面積並不相同，因而不同村民小組實際分紅不同。翠南村民小組一位村民說，「我們每位股民分了20多萬，算是比較少的，有的小組有60多萬。」

「拿到這麼多錢，大部分人都想改善住房，用來蓋房子，少部分人用來買車。」多位村民對於分紅暴紅一事反應淡定，他們表示，隨著濱江新區開發建設不斷推進，周郡村已經從鄉村到城區邊緣，逐漸融入城市中心，眼見周邊高檔住宅不斷拔地而起，村民們也都想通過這筆分紅改善生活居住環境。

隨著江門市、蓬江區不斷推進濱江新區開發建設，周郡村也享受到了城市發展的「紅利」，成為村民口中所說的：「以前是村裡人，現在是城裡人」。