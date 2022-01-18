我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上任周年褒貶兩極 拜登成績有人打C等、有人批川普

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

徵地補償 廣東土豪村爽拿逾15億人民幣 每人最少33萬

中國新聞組／北京18日電
廣東這個「土豪村」爆紅朋友圈。（取材自南方都市報）
廣東這個「土豪村」爆紅朋友圈。（取材自南方都市報）

關廣東省江門市蓬江區棠下鎮周郡村近日發出分紅通知，從2022年1月開始，半年內，周郡村每月至少1億元（人民幣，下同）分紅，令許多人直呼「土豪村」。

南方都市報報導，在周郡村黨務村務公開欄張貼微信朋友圈瘋傳的周郡村委會「通知」，還有一份「留用地折算貨幣補償協議」蓬江土儲（留用地）協議（2020）1號。

協議稱，根據濱江新區規劃建設需要，經市政府批准江門市國土資源局於2009年期間徵收蓬江區棠下鎮周郡村民委員會位於濱江新區濱江大道西側地段，面積為3501.82畝的集體土地作城市發展用地，按濱江新區啟動區徵收土地補償協議條款，徵收土地總面積10%計算的商住留用地為350.18畝。

根據協議，將按照單價435萬/畝作為貨幣補償，徵地補償款總計15萬7548.3萬元，也就是超過了15.75億元！

報導指出，周郡村民委員會相關負責人表示：「可以參與分紅的股民一共有4600多人。」也就是說，這一次分紅，周郡村全體股民，人均收入超過了33萬元。

362.18畝留用地分攤到周郡村20個村民小組，面積並不相同，因而不同村民小組實際分紅不同。翠南村民小組一位村民說，「我們每位股民分了20多萬，算是比較少的，有的小組有60多萬。」

「拿到這麼多錢，大部分人都想改善住房，用來蓋房子，少部分人用來買車。」多位村民對於分紅暴紅一事反應淡定，他們表示，隨著濱江新區開發建設不斷推進，周郡村已經從鄉村到城區邊緣，逐漸融入城市中心，眼見周邊高檔住宅不斷拔地而起，村民們也都想通過這筆分紅改善生活居住環境。

隨著江門市、蓬江區不斷推進濱江新區開發建設，周郡村也享受到了城市發展的「紅利」，成為村民口中所說的：「以前是村裡人，現在是城裡人」。

貨幣 微信

上一則

港5間大學推國安教育 中大：沒過難畢業

下一則

真老虎拍賀年廣告 古馳挨轟 網謔：拍攝失敗變「吃播」

延伸閱讀

北京海淀區再增1例本土病例 為此前確診密接者

北京海淀區再增1例本土病例 為此前確診密接者
繼珠海、深圳後 廣東梅州也出現Omicron確診病例

繼珠海、深圳後 廣東梅州也出現Omicron確診病例
80萬整頓人行道？ 屋崙華埠聽取民意

80萬整頓人行道？ 屋崙華埠聽取民意
中國三四線城 強拉房市買氣 廣東珠海最高補貼94萬美元

中國三四線城 強拉房市買氣 廣東珠海最高補貼94萬美元

熱門新聞

前男友抱腿痛哭，新娘摸頭安慰。（視頻截圖）

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

2022-01-16 09:00
一名女子在深圳地鐵車廂裡以流利英語怒罵一名外籍男子，並要他「滾出中國」。（視頻截圖）

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

2022-01-17 13:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00
西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

2022-01-16 21:53
扭打現場，兒子為保護母親，拉住自己的父親。(取材自千度看東方)

好混亂…已婚男被抓姦 妻暴打小三、兒在旁拉住父親

2022-01-12 11:05

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距