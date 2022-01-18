中國人均GDP衝1.25萬美元 首度超越世界平均

中國官方17日公布去年經濟成績單，去年全年GDP年增8.1%，雖完成預期目標，但第四季增幅走低引發關注。（美聯社）

中國國家統計局昨公布數據顯示，去年中國國內生產總值（GDP）年增率8.1%，優於預期並完成6%的預期目標；但去年第四季年增率僅4%，是2020年第二季以來新低。另外，按年均匯率 算，去年中國人均GDP達1萬2551美元，首次超越世界人均GDP平均水準（1萬2100美元），雖然尚未達到高收入國家人均水準的下限，但逐年接近。

中國官方數據顯示，去年中國GDP總值達人民幣114.4兆元（約18兆美元），連續兩年「破百兆」，穩居世界第二。而去年中國一、二、三、四季GDP年增率分別為18.3%、7.9%、4.9%、4%，逐季遞減。

根據上述數據，多數學者認為中國當局上半年可能在財政、貨幣政策上繼續加碼，以抗衡內需不足對經濟「穩增長」帶來的隱憂。另有專家指出，中國仍有6億人口每月收入僅1000元人民幣，顯示人均GDP提高的背後，貧富差距也同步擴大。

「內需不足是穩增長的最大攔路虎」

路透引述中原銀行首席經濟學家王軍分析，中國經濟去年第四季僅中低速成長，是近年來罕見的較差表現，其蘊含的經濟下滑壓力必須高度重視。他說，「內需不足是當前穩增長的最大攔路虎。」

王軍建議，面對「三重壓力」（需求收縮、供給衝擊、預期轉弱），應制定著重高質量發展的全面振興計畫，避免經濟繼續失速甚至硬著陸。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉說，拉低經濟增速的主要是內需，即投資和消費。消費表現受本土疫情 散發影響，線下消費無法真正恢復，再加上汽車消費受晶片短缺衝擊、房地產也較弱，這種趨勢今年上半年預計還會持續。

媒體報導，中國自從2010年超越日本，成為全球第二大經濟體後，與美國的距離不斷縮小。中國2020年GDP占美國的比重為70％，預計2021年將推升到77％，追趕速度正在加快。北京 大學國家發展研究院院長姚洋日前預測，中國最快在7年內超越美國，預估在2028年將成為全球第一大經濟體。

但以人均GDP來看，美國去年逼近7萬美元，而中國僅達美國的不到18％。中國國家統計局局長寧吉喆表示，中國人均GDP尚未達到高收入國家下限標準，與發達國家相比還有較大差距。「我們應當清醒地看到，中國目前仍處於中等偏上收入國家行列」。