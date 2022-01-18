西安防控大談「脖子痛」 網諷：發布會變養生節目

一名西安廣播電視台的記者向西安市紅會醫院首席專家郝定均提問「市民頸肩疼痛該注意什麼？」（取材自推特）

西安近期疫情 受控，日前疫情防控發布會竟特地花11分鐘大談「脖子痛」問題，視頻流出後引發網友熱議。有網友表示不理解，「一場30分鐘的發布會，脖子痛的問題就回答了11分鐘，疫情發布會硬生生變成了一個養生節目？」還又網友稱，「是不是西安疫情防控已經無話可說？」

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在西安市第53場疫情防控新聞發布會上，媒體分別詢問，「西安市滯留了部分外地市人員，隨著新增病例逐日下降，疫情形勢整體平穩向好，對這些滯留人員有序離開西安市有哪些措施。」以及「請問蓮湖區在加強隔離酒店管控和服務上，有什麼新舉措？另外，在保障轄區群眾就醫和生活物資需求方面，有哪些進一步的安排？」

不過，隨後有西安廣播電視台記者提問道：「居家期間有市民長時間看電視、刷手機 ，造成頸肩疼痛，請問這種情況下，市民應該註意什麼問題？」 在場的西安市紅會醫院首席專家、脊柱病醫院院長郝定均回答：「謝謝，這個問題很好。頸肩疼俗稱脖子痛、肩膀痛」。

之後，郝定均還以「疼痛表現」、「疼痛原因」、「需要注意哪些問題」三大部分一一分析，並建議市民注意預防。一場30多分鐘的發布會，頸椎問題占了超過11分鐘。

網友紛紛留言諷刺，「記者提問得真有水平，問題既與人民相關，又堅決不為領導添麻煩。」 有網友表示，「一個真敢問，一個真敢答！」