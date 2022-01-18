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「缺男朋友」 深圳醫護防護服上徵婚 網：求聯繫

中國新聞組／北京18日電
深圳醫護人員在防護衣上手繪可愛圖案。（取材自深圳晚報）
深圳醫護人員在防護衣上手繪可愛圖案。（取材自深圳晚報）

近日，深圳一個核酸檢測現場照片曝光，引起許多網友關注，原來是幾名中國科學院大學深圳醫院醫護人員的防護服上寫著「現場徵婚」、「缺1個男朋友」、「疫情過去，我就結婚」等字樣，現場居民看到這些可愛的「相親廣告」紛紛拿起手機拍下，因此登上熱搜。

北京青年報報導，中國科學院大學深圳醫院護士長彭歡表示，近日疫情又起，同事們早上七點半就到崗開始忙著檢測工作，於是想寫一些「個性化」的標籤，給大家放鬆一下也順便提振士氣。彭歡說，「居民看到了，也會覺得好玩，不會那麼緊張。」

現場有許多1995年出生的年輕醫護人員，大家平常忙著抗疫，沒有時間戀愛。像是背上寫著「現場徵婚」的梁潔，是一名湖南人，2016年來到光明工作；背後寫著「缺1個男朋友」的吳思也是2016年就到深圳工作。

而背後寫著「疫情結束以後就結婚」小姐姐名叫胡瓊，已經有了男朋友的她原本計畫去年春節回去商討婚事。受疫情影響，婚事一直拖延，平時只能打打視頻電話。

醫護人員苦中作樂，龍崗中心醫院同德社康中心醫生呂繼帆則是為同事在防護衣上畫下可愛小老虎。

照片可見小老虎栩栩如生地擺著各種造型，有些還寫上「深圳加油」「虎虎生威」「病毒勿近」。

不少網友看到視頻後，開啟了在線求聯繫方式模式，有人留言「一線醫護人員已經這麼辛苦，還不忘苦中作樂，不愧是深圳人」、「醫護人員也是用這種方式告訴我們，疫情沒那麼可怕，深圳一定會渡過難關」。

深圳醫護人員在防護衣上「徵婚」，意外登上熱搜。（取材自深圳晚報）
深圳醫護人員在防護衣上「徵婚」，意外登上熱搜。（取材自深圳晚報）

疫情 檢測 北京

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