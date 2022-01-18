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僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

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「校園封城榜」天津大學封校過年 3萬學生怒

中國新聞組／北京18日電
11日緊急動員參加校內防疫工作的學生醫護志工。(取材自天津大學)
11日緊急動員參加校內防疫工作的學生醫護志工。(取材自天津大學)

「天津大學是一座圍城，城外的人想進去，城裡的人想出來。」各地防疫殺氣騰騰的同時，華北感染量最大的天津市，第一波傳出社區感染的中國名校天津大學16日深夜卻突然因為3萬多名學生不滿校方「強制封校過年」、「禁足3萬學生，卻放路人入校無罩玩耍」的荒謬管制邏輯，一度爆出全中國激辯的輿論亂鬥。

聯合新聞網「轉角24小時」報導，截至16日為止，天津已累計294例確診，全市戒備的緊張狀態之下，充作PCR檢測站的天津大學，全校超過3萬名滯留學生，就在九天內作了至少七輪全員核酸檢測。不過就在距離農曆新年剩下一個多星期，天津大學校方卻突發下令「封校過年」，一時之間讓校內學生暴怒又錯愕。

16日深夜陸續有天大學生在微博上發文控訴，學校單方面決定「封校」——無論是否處於疫情風險區域、本地人還是外省籍，「天津大學校內『所有學生』一律不准放假回家」，直接留在校內準備過年，安全戰疫。

天大學生憤怒表示，天津大學校方政策不僅「暴力一刀切」惡搞、防疫政策也根本毫無科學邏輯——因為學校的急令是打算把所有學生「無限期扣在學校」，也不管學生是本地籍還是外省籍，所有人一律不准返家；可同一時間，有的學生卻收到風聲提前逃走返鄉，同樣有群聚感染風險的天大老師、校工、與其他非學生的教職員與在校眷屬，卻不用受到「禁足令」管制。

此外，天大校方日前才無預警強制徵用學生宿舍「整備防疫」，讓還在校留宿、個人物品卻被當成垃圾打包驅逐的學生極為錯愕。

學生透過校內管道申訴並沒有得到任何回應，才轉而在社群平台公開，熱搜關鍵詞「天津大學學生要求低風險地區放假」遂成為話題焦點，到17日上午相關議論和憤怒，連帶把「天津大學」推上了熱搜榜冠軍。

而在這樣民情怨懟的節骨眼，天大校方並沒有正面回應，反倒是官媒說得理所當然而輕鬆，像是中宣部的中國日報就表示：「天津大學還宣布取消期末考試，讓一些同學感覺放鬆不少。在天津的5.6萬中外大學生，正在體驗一個與眾不同的寒假。」

但各種針對天津的質疑，就在17日下午隨著關鍵詞從熱搜綁退燒後，沒有任何官方單位的正面解釋，而微博熱搜榜似乎有點可疑的聲量消退，也有人懷疑是否又被暗中操作壓低能見度。

天津大學有學生宿舍被強制徵用打包，變做防疫用途。(取材自微博)
天津大學有學生宿舍被強制徵用打包，變做防疫用途。(取材自微博)

防疫 檢測 微博

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