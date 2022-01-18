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封城半個月後 官媒：西安煙火氣回來了 民嗆：是火氣

中國新聞組／北京18日電
西安防疫人員連日來在全市進行消毒工作，為「清零」作準備。(Getty Images)
西安防疫人員連日來在全市進行消毒工作，為「清零」作準備。(Getty Images)

冬奧將近，北京圍阻疫情受矚 ，中國國家衛健委通報17日新增171例確診，其中北京新增1例本土病例。而封城半個月後，降至1例的西安官媒發布「西安的煙火氣回來了」視頻，卻挨嗆民生問題至今仍未解決，當地民眾罵「煙火氣感受不到，火氣倒是回來了」。

來源：YouTube

據衛健委發布數據，17日新增的本土確診102例在河南；天津18例，其中津南區15例；廣東5例，均在珠海市；北京1例，在海淀區；陝西1例，在西安市。

北京新增的本土確診病例，現住海淀區上地街道博雅西園，為15日通報的本土確診病例的密切接觸者。

隨著疫情降溫，西安發布新城區、航天基地、涇河新城發布逐步有序恢復生產生活秩序的通告，鼓勵與群眾生產生活相關的服務性經營門店復工復產。

群眾新聞網日前發布一段訪問視頻，視頻中訪問各行業人員，稱經過一個多月的艱辛努力，如今已有序復工營業，形容西安復甦的前奏已然響起。但隨著視頻上了微博熱搜，西安民眾的怨氣也一觸即發。

自由亞洲電台報導，有網民批評，說自己被困小區20多天，至今仍未解封，都不知道什麽時候才能回家過年，也有要從抱怨，西安大學生放假回家、醫院停頓整治後患者等待做手術的問題，當局至今仍未處理。

還有網民發現，片中出現兩個叫「馬雪娥」的女子，一個是藥店店員，另外一個是水果攤老闆，懷疑「馬雪娥」是媒體請來的演員。群眾新聞網事後致歉是剪輯粗心造成人名錯錄。

另外，繼珠海、深圳後，廣東梅州也出現Omicron確診病例，梅州市17日表示，當地新增病例確認為Omicron，與珠海市疫情同屬一條傳播鏈。新增的1宗本土確診病例來自五華縣，為一名11歲男童，於1月11日晚上隨父母自駕車從珠海市返回梅州市。

官方下令，離梅州出廣東省需48小時內檢測陰性證明。

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