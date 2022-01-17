中專家：中國將提前5年出現人口「零增長」

中國專家預測，中國人口零增長會比預期提前將近5年到來。（中新社）

中國人民大學人口與發展研究中心教授陳衛指出，過去多數人口預測中國出現人口零增長甚至負增長是在2027年以後，但據目前人口變化和新出生人口數據，中國人口零增長會比預期提前將近5年。

最新公布顯示，中國去年人口僅增48萬，人口自然增長為千分之0.34，逼近「零增長」。有中國學者表示，2022年或迎來總人口「零增長」，比預期提前好幾年。

據新華社，中國國家統計局局長寧吉喆17日表示，未來一段時期，中國人口總量將保持在14億人以上，原因包括三孩政策效果將逐步顯現等。

據公布，截至去年底，中國人口14億1260萬人，比上年末增加48萬人。全年出生人口1062萬人，人口出生率為千分之7.52 ，較2020年進一步下降；死亡人口1014萬人，人口死亡率為千分之7.18；人口自然增長率為千分之0.34。

路透報導，保銀資本管理公司首席經濟學家張智威稱，人口自然增長率跌至千分之0.34，是該數據發布以來首次跌破千分之一，他預計中國總人口或在2021年已觸頂，潛在經濟增速放緩可能也比預期更快。

值得注意的是，中國人口增長近年「斷崖式」下跌。2016年人口較上一年增長906萬、2017年這一數據下降到779萬、2018年人口增長為530萬、2019年增長467萬、2020年增長僅為204萬。

21世紀經濟報導引述山東社會科學院人口與社會發展研究院院長崔樹義表示，去年中國人口增量僅48萬人，這意味2022年或將迎來總人口的「零增長」。

他指出，這比之前人口學界的預測要提前好幾年，「而且我們目前尚看不到分省的數據，但我預計有不少省份在2021年已經出現人口零增長甚至負增長」。

對於人口出生率下降，寧吉喆指主要原因之一，是育齡婦女人數持續減少，去年21-35歲生育旺盛期的育齡婦女，比上年減少約300萬人。二是近年婚育年齡推遲，加上生育成本提高等因素，年輕人生育意願降低。三是新冠肺炎疫情 在一定程度上推遲年輕人婚育安排。

中國人口與發展研究中心主任賀丹也認為，出生人口快速下降的原因為四大效應疊加，包括經濟社會發展長期效應、育齡婦女規模下降效應、生育主體代際更替效應（90後初婚初育年齡延後，不婚不育比例上升）、新冠疫情下的延後效應。

值得一提的是，目前各地都推出鼓勵生育政策，包括延長產假、給予補貼等，但刺激作用似不明顯。