印度數學算式快過中國？原來是中教育自媒體行銷

印度數學家達尼埃爾曾指出，「吠陀數學」中的16種方法，本質上就是一些運算技巧（tricks），並不神秘。（取材自每日頭條）

中國澎湃新聞報導，日前，Twitter、TikTok等社交平台廣泛流傳一系列「中印數學PK」影片，片中兩名小學生在黑板上分別以「中國方法」和「印度 方法」解答算式，而「中國方法」速度上明顯比不過「印度方法」。

追查影片來源，才發現皆來自「小薛老師課堂」、「陳老師育兒教育 」等中國自媒體帳號、營銷號，又指影片中的「印度方法」其實是當地一種運算技巧，印度基礎教育所教的算式與中國並無不同。

影片中，兩個小學生在黑板上解同一道乘法算術題。右邊的孩子運用了一種類似「心算」的方法，很快解出了答案。左邊的孩子使用的是乘法豎式，計算速度相對較慢。左右兩側孩子們的頭頂上方分別被打上了「中國」和「印度」的標籤。

中國網友留言稱，右邊孩子使用的解題方法來自印度「吠陀數學」（vedic mathametics），這種計算方法「更快更高級」。也有自稱來自印度的網友指稱該影片是「欺詐」，因為印度學生在學校學的也是乘法豎式，即片中標註的「中國方法」。

報導指，透過影片截圖檢索發現，該片曾經在微信視訊號、抖音 、新浪小視訊等多個影片平台中出現，發布人是抖音帳號「陳老師育兒教育」，發布時間為2021年5月3日。另外，「小薛老師課堂」帳號發布的《中國VS印度速算，你覺得哪種好》，也展示了兩者的算法差異。

報導引述印度數學家達尼埃爾曾指出，「吠陀數學」中的16種方法，本質上就是一些運算技巧（tricks），並不神秘，他們背後都有明白的數學邏輯，且部分技巧確實能夠幫助加快解題速度，但如果學生無法理解這些邏輯而盲目運用技巧，解題就成了單純的「背誦」或「記憶練習」。