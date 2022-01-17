勸「外人」別返鄉…績效墊底罰千元 陝西鎮政府惹議

陝西一地勸在外人員不返鄉，減輕該鎮的疫情防控壓力。圖為2022年春運首日返鄉人潮。（新華社）

春節將至，外地工作人員到底該不該回家過年？不僅在外人員糾結，當地政府機構也很頭疼。一份陝西西鄉縣堰口鎮一份勸導在外人員不返鄉的通知近日引發關注，通知稱，鎮包村幹部、派出所幹警，村支書等先對在外人員電話勸導一遍，對執意返鄉人員，鎮黨委書記、鎮長等再次打電話勸導。並出台獎懲制度，對各村（社區）勸導工作進行排名，前三名獎1000元，後三名罰1000元。

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科技生活快報報導，堰口鎮政府承認「通知」確有其事，勸導在外人員不返鄉主要是為減輕該鎮的疫情 防控壓力。有網友表示，鎮政府發通知「感覺有點過了」，該網友說「在外務工人員所在地方也分為無風險、低、中、高風險，應該按照當地政策，分類採取相應的管控條例和措施。在外面辛苦工作了一年，只有過年放假時間長，這個時候才能回家，希望政策人性化一點，不要阻攔中低風險地區綠碼和健康的人回家。」

陝西西鄉縣堰口鎮勸導在外人員不返鄉的通知引發關注。（視頻截圖）

有自稱老家在西鄉的網友表示，「我們四年沒回去了，打算今年回去過年的，現在這種情況該回還是不該回呢？公公現在過來我們這邊了，但婆婆還在老家，想讓她來我們這邊過年，她不想來，想讓我們帶小孩一起回去過年。疫情反復，有小孩要上學，怕隔離，好糾結。」

但也網友認為，「春節對我們來說真的很重要！在這特殊時期，主動配合並支持防疫 更為重要！國家為防疫工作投入了大量財力物力，想想都不容易。我們的外出活動都隱藏著風險，還是少外出，用行動支持防疫。這樣都是為了大家好，響應提倡就地過年的號召，就地過年休息，減少疫情發生，免受隔離14天。為了疫情防控大局，咱們每人都應儘自己一份力！」