浙江漁船一網捕4000斤野生大黃魚 喜賣近千萬

船老大林海平說，他捕魚已經28年，第一次捕到那麼多、那麼大的野生黃魚。（取材自溫州商報）

捕魚捕上了熱搜。浙江象山石浦鎮「浙象漁31088」漁船日前在東海作業時，一網捕獲4000多斤野生大黃魚，一舉賣得人民幣957萬元。船老大林海平說，他捕魚已經28年，第一次捕到那麼多、那麼大的野生黃魚。船還在海上，就已經有漁商搶著打電話要收購。

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溫州商報報導，「從小到大都沒有看到過這麼多、這麼大的野生大黃魚。 」村民潘國聰擠進人群拍到了艙內黃魚的照片，和周圍群眾一起討論。「20多年了第一次看到，真的很難得。」船員楊天勝感嘆。

這些捕獲的野生大黃魚以957萬元的價格成交。（取材自溫州商報）

漁船去年12月27日編組出海，今年1月14日晚上8點多，他們在東海165海區起網時船員們都驚呆了，網裡金燦燦一片「咕咕咕」地叫著，「入眼的基本都是大黃魚。」一網捕獲4000多斤。林海平和船員們將漁獲拉上甲板，立即按品種、規格分類裝箱做好保鮮措施。「很開心很興奮，這也是每年禁漁期、增殖放流的效果。」林海平說。

野生大黃魚有多「珍貴」？ 2020年寧海的一位漁老大捕到一條4.2斤野生大黃魚，賣了1.5萬元，一時間引起人們的讚嘆。野生大黃魚曾經是東海區的「四大海產」之一。 上世紀70年代之後大黃魚資源遭到破壞，資源枯竭後至今形不成漁汛，讓野生黃魚成了千金難買的「奇貨」。

從上世紀末開始，浙江沿海各地開始科學增殖放流措施，從這次一船撈起957萬元大黃魚的喜訊看來，野生大黃魚是真的回來了。