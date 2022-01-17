政法委祕書長：全力護航20大 政法頭等大事

圖為北京人民大會堂。（本報資料照片）

中共 中央政法委祕書長陳一新說，全力護航中共20大，是今年政法工作壓倒一切的中心任務，是政法戰線務必抓實抓好的頭等大事。

據中國最高人民法院網站消息，中共中央政法工作會議15日和16日兩天在北京 召開，陳一新在會議結束時發表談話。

他表示，護航20大，具體要落實到五個堅持：堅持穩中求進工作總基調，穩字當頭，把保安全、護穩定各項措施提升一級；堅持把建設更高水平的平安中國作為工作總抓手，以國泰為根本、以民安為宗旨；堅持強化法治保障，以高質量法治保障經濟社會高質量發展；堅持全面深化政法改革，不斷提升執法司法質效和公信力；堅持加強政治建設，鞏固深化政法隊伍教育整頓成果，努力打造忠誠乾淨擔當的政法鐵軍。

陳一新提出，要正視政法工作面臨的複雜形勢，表現在七個方面：外部勢力對中國遏制打壓是重大威脅，世紀疫情 衝擊是重大考驗，全球通脹環境是重大外在壓力，政治安全風險是重大隱患，經濟金融風險是具有外溢性的重大風險，社會治安和公共安全風險是重大挑戰，新型安全風險是重要風險增量。

他還說，政法戰線要認清形勢、未雨綢繆，積極有效應對上述挑戰。

另據新華社，政法工作會議上提出，要著力強化執法司法供給，更好優化營商環境。要加大反壟斷、反惡意炒作、反不正當競爭等領域司法力度，推動完善相關法律法規。要依法推進涉案企業合規改革試點，完善涉產權冤錯案件依法甄別糾正的常態化機制，推出安商惠企的便利措施，促進民營企業家依法經營、放手發展。

會議還對今年的掃黑除惡鬥爭作出部署，提出要抓好反有組織犯罪法實施工作，健全掃黑除惡長效機制，全力追捕涉黑涉惡漏網之魚，持續整治村霸，深化重點行業領域專項整治。