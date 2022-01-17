貴州貪官王富玉1通電話 收茅台集團6000萬元

「零容忍」第二集報導貪官王富玉。（取材自央視）

由中紀委與央視合作的年度反腐大片「零容忍」昨天播出第二集，披露了貴州省政協原黨組書記、主席王富玉貪腐案大量細節。王富玉任省部級領導幹部長達20餘年，把自己包裝成清正廉潔，卻受賄超4.5億（人民幣，下同，約7079萬美元），權力曾擴張到只要打一通電話給茅台集團就能獲利6000多萬元，退休 後更毫無顧忌繼續收錢。

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王富玉先後在海南、貴州擔任省委常委、省委副書記、省政協主席等重要職務，2018年退休。2021年2月，中紀委宣布他因涉嫌嚴重違紀違法接受調查。16日晚，由中紀委宣傳部與央視聯合攝製的五集電視專題片「零容忍」第二集「打虎拍蠅」在央視頻道播出，王富玉在節目中表示，「 抓了我是對的，對那些自以為是的人敲響了警鐘。」

據報導，王富玉從1990年代開始違紀違法、收錢斂財，一直到他被留置前幾天，還在收私營企業主所送的錢財。專案組發現了多套涉案房產，有的是王富玉直接收受，有的是違紀違法所得購買，還有的是老闆買下長期供他使用，其中在貴陽長期使用的一套豪華別墅，由關係密切的老闆出資高檔裝修，電影 廳、健身 房一應俱全。

王富玉客廳裡滿牆掛的文字，都標榜自己心繫百姓、淡泊名利。表面上把自己包裝成清正廉潔，實際上貪圖享樂，他甚至想著冬天住三亞，夏天住貴陽，春、秋住深圳，所以安排老闆在三亞、深圳、貴陽給他買房裝修。酷愛打高爾夫的王富玉並要求私營企業主安排他乘坐私人飛機到中國各地打高爾夫球，後來陸續安排多名私營企業主在多地購買了多套房產、拿錢都在球場上決定。

王富玉自認位高權重，沒人能監督，逐漸敬畏之心全無。2012年起，王富玉先後任貴州省政協副主席、主席，他感到這是退休前最後一站了，收錢斂財的行為更加瘋狂。王富玉的弟弟曾勸他考慮收手，他仍膽大妄為。王富玉還利用權力為兒子王斌獲取茅台專賣店經營資格；2014年為商人沈某促成向茅台承攬項目建設，王富玉一通電話就坐收45%的利潤分成，總體有6000多萬。

在持續的反腐敗高壓態勢下，王富玉採取了規避監督的手段，先幫老闆辦事，等退休後再收錢，堪稱「期權式腐敗」典型。2021年11月30日，天津市第一中級人民法院一審，王富玉被起訴指控利用職務上的便利，為有關單位和個人牟取利益，直接或通過他人非法收受財物折合4.34億元。離職後還利用影響力收受財物折合1735萬餘元。王富玉當庭表示認罪悔罪，法庭將擇期宣判。