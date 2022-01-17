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2022春運新趨勢「包個酒店過大年」預訂增3倍

記者林汪靜／綜合報導
今年中國春運估增三成達11.8億人，疫情防控嚴峻。（中新社）
今年中國春運估增三成達11.8億人，疫情防控嚴峻。（中新社）

因應嚴峻疫情及防疫政策推行下，中國選擇「就地過年」人數激增，相比過往春運車票「一票難求」的狀況，今年中國春運多地酒店民宿一房難求，「包個酒店過大年」成為2022年春運新趨勢。

截至13日，今年春節期間入住飯店的預訂量比去年增長近3倍，也比疫情前增長5成，越貴的飯店房型越早被預訂完。

中國旅遊網站「去哪兒」發布的數據顯示，獨棟別墅、帶小庭院的屋子、山景溫泉房型熱銷。人們願意在特殊的假日裡花更多的錢，住得好一點。春節飯店預訂每晚均價達到716元（人民幣，下同，約112美元），比疫情前上漲2成。其中，三亞的飯店每晚均價達1471元，為各大城市中最高。

數據還顯示，多地近郊民宿、高端民宿已被訂滿，用戶平均提前預訂天數比往年也提前了35天。

從目的地來看，三亞、上海、北京、重慶、涼山、廣州、成都、海口、大理、蘇州成為飯店住客最青睞的十大城市。

客源地方面，去哪兒大數據顯示，廣東省連續三年蟬聯春節飯店住客客源地第一名，四川、上海、北京人緊追在後，四地消費者貢獻了春節飯店預訂量的半壁江山；從城市維度來看，最喜歡在春節訂飯店的是成都人，占客源比例的13%，成都、上海、北京、廣州、重慶、深圳，前六大城市客源合計占比達到50%。

與元旦假期出行飯店客源以中國「90後」為主不同，春節出行大多是「攜家帶口」，因此，「70後」、「80後」是飯店的主力，占到客源的近7成。

另據中新網報導，據去哪兒大數據顯示，截至目前春運火車票預約訂票訂單較上一周增長超一倍。與前幾天相比，熱門線路的火車票開始熱銷，部分線路多趟列車出現「搶票」字樣，只有少量列車顯示有票。

截至16日上午11點時，去哪兒平台搜索顯示1月30日由北京發往山東多地的列車，售票10分鐘內多趟列車顯示告罄。

與火車票狀況相反的是，從1月1日到1月10日之間，預訂2022年春運期間機票出行乘客比2021年大幅上漲。從元旦假期後，機票出行已經迎來小幅高峰期，臨近除夕前後機票價格整體小幅提升。

北京 疫情 民宿

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