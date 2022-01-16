四川大媽群堵新娘討紅包 伴郎「調虎離山」

視頻顯示，一名男子一邊喊著「來來來」，一邊往前跑，還從包裡掏出紅包。四名拿著手提袋等物的老年婦女在後面追趕，她們在一個廣場追上並圍住男子後，男子向她們分發紅包。新郎新娘等人走在後面。（取材自極目新聞 ）

四川南充一對新人結婚當天拍攝外景時，遇到多名老年婦女「鬧場」，纏著新郎新娘討紅包。最後幸好伴郎使出「調虎離山」之計，拿紅包跑開才成功引開這群老人。

來源：YouTube

極目新聞報導，一段網路視頻顯示，一名男子一邊喊著「來來來」，一邊往前跑，還從包裡掏出紅包。四名拿著手提袋等物的老年婦女在後面追趕，她們在一個廣場追上並圍住男子後，男子向她們分發紅包。新郎新娘等人走在後面。

視頻拍攝者魏女士表示，此事發生於13日。當時她的遠房親戚完成迎親儀式，新人準備到四川南充奧體中心拍攝外景，一下車就遇到了這些老人拿著口袋強行索討紅包，新人的親友給每人發了一個。新人拍完照出來，那幾位老人又攔著新人第二次討要。「我告訴他們剛剛已經拍了視頻，他們才走」。

去年2月，四川南充一對新人正在拍婚紗照，一名老年婦女強行闖入鏡頭討要紅包，被警方行政拘留。魏女士認為，他們碰到的這群人，其中一個就是那個被拘的老人。

新娘表示，親友事前就警告，拍外景可能會遇到有人要紅包，有些要不到還會罵人，因此他們特意多準備了一些紅包。並計畫由伴郎負責「調虎離山」。但下車看到搶紅包的場面後，還是覺得非常誇張。「調虎離山」的過程中，伴郎的腳還被踩了，走路還一瘸一拐的。伴郎說，當天他給完紅包後，這些老人還是不停地追著要，他為了引開老人，圍著公園跑了十多分鐘，老人們追不上，就去找別的新人了。

當地警方稱，將加強巡邏，如遇到強行索要紅包、擾亂現場的人，會依法進行處理。