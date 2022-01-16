王亞平 成中國首位在軌超過100天女航天員

王亞平在天和核心艙內「飛翔」。(新華社)

2021年10月16日發射的神舟十三號即將在軌工作滿3個月，加上之前的神舟十號任務（2013年6月11日出征、同年6月26日返回），王亞平在太空 工作累計已經超過100天，王亞平成為中國首位在軌超100天的女航天員。

人民日報報導，王亞平，女，漢族，籍貫山東煙台，碩士學位。 1980年1月出生，1997年8月入伍，2000年5月入黨，現為解放軍 航天員大隊一級航天員，大校軍銜。曾任空軍航空兵某師某團副大隊長，安全飛行1567小時，被評為空軍二級飛行員。 2010年5月，入選中國第二批航天員。 2012年3月，入選神舟九號飛行任務備份航天員。 2013年6月，執行神舟十號飛行任務，同年7月，被中央、國務院 、中央軍委授予「英雄航天員」榮譽稱號，並獲「三級航天功勳獎章」。 2019年12月，入選神舟十三號飛行任務乘組。

2021年11月7日，神舟十三號航天員王亞平出艙，邁出了中國女性艙外太空行走第一步，成為中國首位進行出艙活動的女航天員。

據報導，2021年12月9日，「太空教師」翟志剛、王亞平、葉光富，在中國空間站為廣大青少年，帶來了一場精采的太空科普課，中國空間站首次太空授課活動圓滿結束。

2021年12月26日，神舟十三號航天員葉光富、翟志剛成功出艙，期間駐守艙內的航天員王亞平，配合地面操控機械臂，支持兩名出艙航天員開展艙外作業。