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網傳「攻略」偽造赴中健康碼 中使館籲誠實

中國新聞組／北京16日電

Omicron導致全美疫情持續高位，日感染人數接近80萬，超過1700人死亡，也造成近期從美國輸入中國的新冠確診病例大幅上升；微博、微信還出現教授規避7日自我健康監測等要求的「攻略」，中國駐美國使館提醒乘客誠實申領健康碼，以免因不誠信行為未獲「綠碼」，甚至被追究法律責任。

綜合媒體報導，中國駐墨西哥大使館近日發現個別赴中人員，通過修圖軟件偽造健康碼，企圖蒙混過關，已暫停相關人員健康碼申請資格。

報導稱，中國駐墨西哥大使館周15日通報，有關赴中人員偽造健康碼，屬違反法律，並嚴重干擾防疫工作，造成疫情輸入隱患，除了暫停相關人員健康碼申請資格，並將有關情況通報國內主管部門，相關部門將追究當事人的法律責任。

報導指出，由於冬奧將至，上周末就有12個航班、200多名冬奧相關人士抵達北京首都機場。按照北京冬奧組委會設定的抵離流程，各方赴中14日前要每日健康監測並完成全程疫苗接種，航班起飛前96小時兩次核酸檢測，憑綠碼登機，抵達後需在機場作海關健康申報、核酸檢測，再乘坐組委會提供的班車前往指定住宿地。

央視報導，北京冬奧組委會抵離中心主任張良指出，新冠疫情還在國際範圍內蔓延，國際航班受到很大影響，將協調赴中班機，在高峰期平均每天至少可提供15個入境航班和13個出境航班。

健康碼 北京冬奧 疫情

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