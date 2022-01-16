Omicron突襲14省 天津、安陽、遼寧確診數破400

河南省安陽市滑縣華通世紀城小區居14日排隊做第四輪核酸檢測。(取材自新京報／IC photo圖)

離農曆春節及冬奧愈來愈近，中國各地Omicron 確診也愈來愈多，疫情 似有蔓延趨勢。一周內，天津疫情相關感染者超過400人；近三日，上海、中山、珠海發現感染者。最新數據顯示，已有14個省份發現了境外輸入病例。

新京報報導，天津、河南 安陽、遼寧3地感染總數已破400，三地展開大規模排查工作，天津迅速啟動全員核酸檢測，通過一周的防控推進，疫情已呈現轉好跡象。

報導指出，國家衛健委疾病預防控制局一級巡視員賀青華稱，天津疫情外溢的風險逐漸在降低，不過河南安陽的疫情仍存在社區傳播風險；賀青華另指出廣東中山及上海，多名感染者的社會活動軌跡比較多，存在社區感染傳播外溢的風險。

報導稱，在境外輸入方面，已經有14個省份報告了Omicron輸入病例。關於「動態清零」是否持續？賀青華回應，中國國家「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」的總方針，對防範Omicron變異株仍然是有效的。

國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年等學者撰寫的「中國新型冠狀病毒肺炎疫情防控的「動態清零」策略」指，「動態清零」是「發現一起、撲滅一起」，「動態清零」是新冠疫情防控的中國經驗。

文章也指出，如果採取美國、英國、以色列、西班牙和法國等國家的疫情防控策略，中國每天新增感染人數可能達到數十萬人，其中重症病例可達1萬例；如果採用美國策略，中國每日的新增病例數將超63萬例；若採用英國策略，中國的每日新增病例數將超27萬例。

另據央視報導，賀青華表示，疫情輸入方式和途徑多樣化及中國人群疫苗接種率高、感染後出現症狀晚、症狀較輕，多起聚集性疫情都存在隱匿傳播時間較長後才發現。

中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮表示，散發疫情難免出現，各地應做好預案、儲備好物資、訓練好隊伍。他同時也提醒，如果要回家過年，最好是點對點，不要過多聚會。他判斷，天津本輪本土疫情確診病例應該可以控制在200多例，春暖花開時，整個疫情會趨於平緩。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，原則上講，經過未來一年，無論是群體免疫水平，還是通過疫苗建立的免疫屏障，再到新冠治療藥物的上市，都意味著「這可能是最後一個寒冬」。