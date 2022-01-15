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三代同堂漸成歷史 中國「一代戶」家庭占比近五成

記者林則宏／即時報導
隨著社會形態改變，中國大陸獨居、已婚未育的年輕夫妻、空巢老人等「一代戶」的比例已將近50％。新華社
隨著社會形態改變，中國大陸獨居、已婚未育的年輕夫妻、空巢老人等「一代戶」的比例已將近50％。新華社

中國傳統觀念裡，家庭生活的圓滿典型—「三代同堂」，在中國正逐漸消失中。上海第一財經根據《中國統計年鑒2021》數據分析，中國「一代戶」家庭占比已將近50%，其中黑龍江「一代戶」的比例更高達59.65%，居全中國之冠。

所謂「一代戶」是指同一輩人居住或單身獨居，包括：獨居成年人、已婚未育夫妻、空巢老人等。

報導稱，隨著經濟社會發展，中國的家庭模式也發生了深刻變化，「一代戶」占比逐漸上升。數據顯示，2020年中國全國家庭戶中，「一代戶」總量超過2.4億戶，比重達到49.5%。

第一財經整理《中國統計年鑒2021》的數據發現，中國31個省份中就有13個省份的「一代戶」占比超過50%。其中，黑龍江、上海、浙江、北京、遼寧、內蒙古、吉林均超過55%。

以戶數來看，有九個省份「一代戶」超過1,000萬戶，分別為廣東、山東、四川、江蘇、浙江、河南、河北、安徽和湖南。

對於東北三省「一代戶」佔比均超過55％，吉林大學東北亞研究院教授衣保中分析，從文化角度來說，東北本就是移民區域，沒什麼宗族觀念，聚族而居的很少。

其次，東北城市化起步較早，城市家庭一般都傾向於小家庭，子女長大後結婚後一般都會另外買房單獨居住。

第三，東北人口流動性較大，成年子女外流或老年人到南方養老，也會帶來家庭的小型化。

中國第七次全國人口普查結果也顯示，2020年中國全國平均每個家庭的人口數為2.62人，比2010年的3.10人減少0.48人。

廣東省人口發展研究院院長董玉整指出，家庭戶平均人口少於3人，說明有相當一批家庭戶是「一代戶」。

董玉整表示，京津滬、浙江等地「一代戶」比例高，與經濟發達地區晚婚、晚育、未婚未育、已婚未育相對較多有關。

另一方面，無論是「三代戶」或「四代戶」，中國南方省份的占比都更高一些。數據顯示，中國「四代戶」數約254萬戶，占家庭戶總數量的0.51%，四川、河南、江蘇三省的「四代戶」均超過20萬。

若以占比來看，雲南、西藏和甘肅位居前三名。其中，雲南這一比重高達1.16%，是全中國唯一超過1%的省份。

但董玉整認為，在工業化和城鎮化推進的過程中，一些原本受宗族文化、傳統婚育文化影響較深的區域，近年來家庭戶的人口規模也在下降，小型戶的占比正不斷上升。

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