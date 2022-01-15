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CBA球迷罵外援球員「黑人」 林書豪想起被叫「中國佬」

中國新聞組／北京15日電
威姆斯（右）進攻期間手踭擊中遼寧球員韓德君（左）面部。（取材自搜狐號@緣茵貓）
威姆斯（右）進攻期間手踭擊中遼寧球員韓德君（左）面部。（取材自搜狐號@緣茵貓）

中國CBA職籃13日遼粵大戰發生重大爭議，甚至扯上種族歧視。那場比賽遼寧隊102-90擊敗廣東隊，賽事中韓德君被廣東隊外援球員威姆斯的手肘打到面部出血引發衝突，衝突蔓延看台上，雙方球迷對罵。事後，CBA官方14日譴責球迷用種族歧視性言語辱罵威姆斯，林書豪也發聲挺威姆斯。

來源：YouTube

綜合媒體報導，CBA官方聲明寫道：「個別人員在廣東隊乘坐的大巴車旁，用種族歧視性言語辱罵廣東隊球員，嚴重損害了CBA聯賽和CBA球迷的形象。CBA聯盟對任何歧視性言行採取零容忍態度，堅決反對、嚴厲譴責任何種族歧視性言行。」

林書豪也於同日在微博抨擊球迷用種族歧視言論辱罵威姆斯的行為，林書豪表示，「我很喜歡在CBA打球，我也很熱愛這裡的球迷。但是當我看到昨天晚上個別球迷對威姆斯罵的話，我真的感觸很深。我親身體會過在一個我被看作是『外國人』的地方，被叫『中國佬』是什麼樣的感受。」

回顧事件本身，威姆斯在第三節的一次進攻當中肘擊到了大韓的面部，造成韓德君鼻子骨折痛苦倒地。不管威姆斯是有意還是無意，他的這一行為都是違體犯規，並且非常危險，大韓在裁判準備看錄像回放時，從地上起來徑直走向威姆斯，並且推了威姆斯一把，接著威姆斯揮拳相向，還好兩邊的隊友比較理智，迅速將他們拉開，事態沒有進一步升級。

裁判最終將雙方奪權，雙雙被驅逐出場，但事情並沒有就此結束，現場的遼寧球迷非常憤怒，不斷地向球場喊罵裁判和球員，哪怕到了比賽結束，仍然有球迷在球員入駐的酒店前等著廣東男籃大巴。當威姆斯走下大巴時，他們用難聽的英文罵著「黑人」威姆斯，正是因為他們在強調黑人，用了侮辱黑人的詞語，才讓這個事件升級了。

事後，CBA對韓德君的處罰是累計停賽7場，罰款20萬人民幣，威姆斯是累計停賽5場，罰款14萬人民幣。

韓德君怒了，要找威姆斯理論。(取材自鳳凰網)
韓德君怒了，要找威姆斯理論。(取材自鳳凰網)
韓德君對威姆斯揮拳，被隊友拉開。(取材自鳳凰網)
韓德君對威姆斯揮拳，被隊友拉開。(取材自鳳凰網)

種族歧視 林書豪 黑人

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