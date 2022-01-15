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奧運冠軍也帶貨了 孫楊吆喝賣美妝5小時飆1500萬

中國新聞組／北京15日電
孫楊直播帶貨衝出好成績。(視頻截圖)
孫楊直播帶貨衝出好成績。(視頻截圖)

2020年遭判禁賽的奧運游泳冠軍孫楊也開始直播帶貨了。他14日直播銷售女性美妝保養品，3.5小時就賣出近1200萬，5小時後衝上1500萬的銷售額。直播間滿滿的都是「大白楊」的粉絲，一面留言加油，一面以直際的行動購買支持。

來源：YouTube

網易體育報導，孫楊14日在社交平台發文「面朝大海，迎接新的挑戰」後，便開始2022年第一場直播帶貨。

直播間的孫楊穿著紅色毛衣，看上去非常喜慶，帶貨的地點是在一家百貨商場中。在直播的過程中，孫楊口條清晰，很盡責的講解化妝品的優點也做足了展示。他與工作人員配合的十分有默契，一點也不像首次帶貨的新手。

孫楊的直播帶貨引來了不少網友的圍觀，大家都紛紛為他應援「大白楊加油」、「帶貨非常溜啊」、「雖然美顏開的過頭了...但努力的大白楊最帥」。但也有網友調侃孫楊「別忘了交稅啊」。

孫楊短時間內就占據了帶貨榜第一名，直播近3.5小時後，直播間獲得261.8萬點讚量，一度衝到抖音帶貨熱度榜第一，賣出近1200萬的銷售額，5小時後更是賣出了1500萬的銷售額。

經歷30歲生日當天嘗試直播之後，孫楊多次在社交媒體上進行直播，但一般都是分享自己遊泳訓練、生活日常，也有過帶貨，但只是助農的公益直播，如今孫楊終於走上了直播帶貨的道路，也有網友對此感嘆「宇宙的盡頭是直播帶貨」。

孫楊 游泳 奧運

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