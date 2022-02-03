「被彈幕包圍」85歲院士講海洋科學 圈粉百萬

汪品先成了被彈幕包圍的院士。(取材自紫牛新聞)

85歲的中科院院士汪品先又火了。82歲才在南海完成9天內連續3次下潛到1400米深海的挑戰，這位海洋地質學家近日又開通B站帳號給青少年做科普， 視頻在各大平台走紅，5天就漲粉27萬，播放量最高的一條科普視頻接近198萬。網友稱他為「被彈幕包圍的網紅院士」。

最大的細菌竟然在海底？海底火山爆發對我們有影響嗎？如果地球表面70%是大陸？紫牛新聞報導，汪品先從2021年6月開始在B站、抖音 等各個短視頻平台更新與海洋專業知識有關的內容，無論是南海演化過程還是百慕達三角的傳說，都被他以簡單通俗的語言講解得妙趣橫生，一系列海洋科普視頻受到年輕網友追捧。

汪品先任教於同濟大學海洋與地球科學學院。他說，很開心能通過網絡教學來拉近科學和網友的距離。他說：「在講台上講課，台下坐著幾十名同學，寫一篇文章可能會被幾百人看到，但是現在做一期視頻，可以讓上百萬的網友學習到海洋知識。大片大片的彈幕，像下雨一樣，看起來很壯觀，很令人激動。」

汪品先曾三次深潛南海。(取材自中國青年報)

他常感嘆時間不夠用，還有許多想做的事情來不及做。三年前，汪品先汪老還完成了9天3次深潛南海的任務，累計時長8小時38分鐘，最深達到海下1410米。他在水下看到像竹林一樣生長的珊瑚，以及海馬冷泉區域裡，貝殼密密麻麻的奇景，至今難忘。「搞了幾十年深海研究，到80多歲我才真正看到了自己研究的東西。」汪品先說。

報導說，汪品先祖籍江蘇蘇州，出生於上海，1960年從莫斯科大學學成歸國。1972年起，投身於海洋科學研究的事業，1991年當選中國科學院地學部院士。他率領的團隊實現南海的深海科學鑽探，建立起東海海底觀測小衢山試驗站，這是中國第一個海底綜合觀測深網系統，首次發現了南海等西太平洋邊緣海在冰期/間冰期旋回中環境與沈積變化的古海洋學放大效應。

汪品先曾9天3次深潛南海。(取材自上觀新聞)

對於自己設計的「科學老頑童」形象的視頻講座，汪品先說，「這種形式我覺得很有意思。但很高興能通過網絡和更多年輕人親密交流。」他總覺得時間不夠用，「我的很多重要研究其實是年紀大了才完成的，時代給了我們很好的研究條件和機會，所以我總想，要趁最好的時代多做一些事。」他說。